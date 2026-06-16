به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «مردی که نمی‌خواست دیده شود» نوشته مرضیه اعتمادی، روایتی مستند از زندگی شهید محمود باقری را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

این کتاب که در قالب مجموعه «آسمان‌دارها» منتشر شده، به بازخوانی زندگی یکی از فرماندهان برجسته موشکی هوافضای سپاه می‌پردازد؛ فرمانده‌ای که سال‌ها دور از هیاهوی رسانه‌ای در مسیر تقویت توان دفاعی کشور نقش‌آفرینی کرد.

نویسنده تلاش کرده است با استفاده از خاطرات، روایت‌ها و اسناد موجود، تصویری دقیق از شخصیت، منش و فعالیت‌های شهید باقری ارائه دهد و بخش‌هایی کمتر روایت‌شده از زندگی او را برای مخاطب بازگو کند.

«مردی که نمی‌خواست دیده شود» با نگاهی روایت‌محور، از نقش انسان‌هایی سخن می‌گوید که بی‌آنکه در معرض دید باشند، در شکل‌گیری دستاورد‌های راهبردی کشور سهمی ماندگار داشته‌اند.