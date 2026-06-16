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رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با ابراز خرسندی از فعالیتهای توسعهای در شرکت طلای زرشوران، خواستار ایجاد سازوکارهای قانونی برای جذب سرمایه و انتقال دانش فنی برای استخراج بهینه از ذخایر موجود شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در بازدید از مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران، بر ضرورت استفاده از فناوریهای بهروز برای ایجاد ارزش افزوده از مواد معدنی کمعیار و تقویت تعامل با بخش خصوصی تأکید کرد.
بهرام شکوری، با اشاره به چالشهای موجود در بهرهبرداری از معادن، تصریح کرد: باید با ایجاد سازوکارهای قانونی مشوق و بهکارگیری فناوریهای بهروز جهانی، به سمت راهاندازی کارگاههای تخصصی برای فرآوری مواد کمعیار حرکت کنیم تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و بهرهوری معادن افزایش یابد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، مجتمع طلای زرشوران را یکی از ظرفیتهای ارزشمند و راهبردی معدنی کشور برشمرد.
در این نشست، مدیرعامل شرکت طلای زرشوران نیز گزارشی از عملکرد و دستاوردهای اخیر این مجموعه ارائه کرد.
آقای اسکندری، با اشاره به روند رو به رشد تولید و اجرای طرحهای توسعهای، اظهار داشت: فعالیتهای اکتشافی گسترده و اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه ایفا کرده است.
وی همچنین بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاریهای جدید، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تحقق اهداف بلندمدت صنعت معدن تأکید کرد.
در این بازدید، کارشناسان مجموعه آخرین اقدامات انجامشده در حوزههای تولید، اکتشاف و توسعه زیرساختها را تشریح کردند.
گفتنی است مجتمع طلای زرشوران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای کشور، نقش کلیدی در زنجیره ارزش فلزات گرانبها و توسعه صنعتی مناطق محروم ایفا میکند.