به مناسبت هفته جهاد کشاورزی طرحهای آبیاری و مرغداری با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان در بستان آباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، طرح توسعه واحد مرغداری گوشتی از ۲۰ هزار قطعه به ۶۰ هزار قطعه در روستای قره بابا واقع در بخش تیکمه داش شهرستان بستان آباد با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان و با اشتغالزایی برای ۱۴ نفر به بهره برداری رسید.
طرح آبیاری ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بستان آباد در روستای زگلوجه اوجان واقع در بخش تیکمه داش با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان افتتاح شد.