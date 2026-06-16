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برد وطن‌پرستان فوتبالی در حاشیه‌های بازی ایران ـ نیوزلند

تیم ملی فوتبال کشورمان اگرچه در اولین بازی در میدان مساوی کرد، اما در حاشیه‌ها حسابی گل کرد و برنده شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۲۲:۲۷
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برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ، وطن پرستی
 