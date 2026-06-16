کاروان خادمان مسجد مقدس جمکران با پرچم‌های متبرک حرم‌های اهل بیت (ع) و حضور در جمع عزاداران حسینی مردم شهرستان خوی، فضای میدان غدیر این شهر را آکنده از شور و معنویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ شبانه مردم خوی و آیین اعلان عزای حسینی، حضور خادمان مسجد مقدس جمکران و پرچم‌های متبرک حرم‌های اهل بیت علیهم السلام فضای میدان غدیر این شهر را آکنده از شور و معنویت کرد.

اجتماع بزرگ شبانه مردم خوی در ماه محرم و همزمان با آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در میدان غدیر برگزار شد.

در این مراسم، کاروان ۳۰ نفره خادمان مسجد مقدس جمکران با حضور در جمع عزاداران حسینی، حال و هوای ویژه‌ای به این اجتماع بخشید.

پرچم‌های متبرک منسوب به حرم‌های مطهر اهل بیت علیهم السلام که توسط خادمان حمل می‌شد، مورد استقبال و ابراز ارادت مردم قرار گرفت.

عاشقان اهل بیت علیهم السلام با حضور در این آیین معنوی، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های عاشورا، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت ابراز کردند.

در این مراسم همچنین آیین اعلان عزای حسینی با اجرای برنامه‌های مذهبی، مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام برگزار شد و میدان غدیر خوی به صحنه‌ای از شور حسینی و دلدادگی مردم به فرهنگ عاشورا تبدیل شد.

حضور خادمان مسجد مقدس جمکران در کنار مردم خوی، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ مهدویت و نهضت عاشورا را به نمایش گذاشت و بر غنای معنوی این اجتماع مردمی افزود.