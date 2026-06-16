به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، پس از نماز مغرب و عشاء امشب (سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، مسئولان آستان مقدس امام حسین و حضرت عباس (علیهما السلام) در مراسمی به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام، پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین (ع) را پایین کشیدند و پرچم سیاه و عزا را برفراز گنبد امام حسین (ع) برافراشتند.

مراسم تعویض پرچم سرخ با پرچم سیاه بر روی گنبد‌های حرم امام حسین و حضرت عباس شامگاه امروز آغاز شد؛ این اقدام آغاز ماه محرم سال ۱۴۴۸ هجری قمری و آغاز فصل عزاداری عاشورا که یادآور فاجعه کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) است، را نشان می‌دهد.

*توصیه‌های مرجعیت عالی دینی به خطیبان و مداحان

شیخ عبدالمهدی کربلایی در مراسم تعویض پرچم سرخ با پرچم سیاه بر فراز گنبد‌های حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت عباس (ع) به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام، اعلام کرد: مرجعیت عالی دینی توصیه‌هایی را به خطیبان، مبلغان دینی، شاعران و مداحان ارائه کرده است تا اهداف والای منبر حسینی محقق شود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین این توصیه‌ها، پرهیز از طرح موضوعاتی است که موجب اختلاف و دودستگی میان مؤمنان می‌شود.

شیخ کربلایی با تأکید بر نقش شعائر حسینی در تربیت جامعه‌ای عاشورایی افزود: شعائر حسینی ابزاری برای ساختن امت عاشورایی است و در نهضت حسینی دو رکن اساسی وجود دارد؛ نخست بُعد عاطفی و اشک و سوگواری، و دوم شناخت و آگاهی عمیق. برای تحقق اهداف قیام امام حسین (ع)، باید میان این دو بُعد توازن دقیقی برقرار شود.

وی اظهار کرد: مکتب عاشورا تنها به جنبه‌های احساسی و مصیبت‌محور محدود نمی‌شود، بلکه دارای ابعاد معرفتی، تربیتی و اصلاحی گسترده‌ای است.

* تأکید بر قرآن و سیره اهل‌بیت (ع)

نماینده مرجعیت عالی دینی عراق تصریح کرد: مرجعیت همواره توجه ویژه‌ای به منبر حسینی داشته و بر ضرورت اهتمام به قرآن کریم، پیروی از سیره ائمه اطهار (ع) و آراسته شدن به اخلاق و رفتار آنان تأکید می‌کند.

وی افزود: مرجعیت عالی دینی همواره به صاحبان منبر‌های حسینی توصیه می‌کند که در جهت تقویت وحدت، همبستگی و دوری از تفرقه میان مؤمنان تلاش کنند.

شیخ کربلایی همچنین هشدار داد: خطیبان و مداحان باید از بیان مطالب بدون علم، آگاهی و بصیرت خودداری کنند؛ زیرا از منظر آموزه‌های دینی، سخن گفتن بدون شناخت کافی امری ناپسند و حرام شمرده می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: مرجعیت عالی دینی، همگان به‌ویژه فعالان عرصه تبلیغ و منبر حسینی را به تقوا، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و عمل به اصول و مبانی دین اسلام توصیه می‌کند تا پیام حقیقی نهضت عاشورا به بهترین شکل به جامعه منتقل شود.

* برافراشتن پرچم عزا بر بارگاه آستان مطهر علوی با آغاز ماه محرم

همچنین با آغاز ماه محرم، آستان مطهر علوی در مراسمی با حضور مقامات این آستان و زائران پرچم عزا را بر فراز گنبد مطهر علوی برافراشتند.