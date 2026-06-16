بررسی مشکلات واحدهای تولیدی کرمان در کارگروه تسهیل
معاون امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: از زمان جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، تمام تلاشها بر حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف فعالیت این واحدها متمرکز بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
در ششمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در سال جاری، مشکلات و چالشهای ۸۵ واحد تولیدی از جمله واحدهای متاثر از جنگ، مسائل بانکی، مالیاتی، بیمهای و تأمین اجتماعی بررسی و درباره راهکارهای رفع موانع آنها تصمیمگیری شد.
غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: واحدهای مورد بررسی شامل طرحهای کمیته بحران و واحدهای متاثر از جنگ، همچنین مشکلات مرتبط با حوزههای بانکی، گمرکی، بیمه، برق، مالیات و تأمین اجتماعی بودند.
سالاری گفت: هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و ممانعت از تعدیل نیرو در کارخانههایی خواهد بود.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: از زمان جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، تمام تلاشها بر حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف فعالیت این واحدها متمرکز بوده است تا چرخه تولید و اشتغال در استان تداوم یابد.