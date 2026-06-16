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جمعی از مردم بوکان ضمن عزاداری ایام ماه محرم با آرمانهای نهضت عاشورا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با اولین روز از ماه محرمالحرام، مراسم معنوی و پرفیض قرائت زیارت عاشورا با حضور جمع کثیری از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و یاران باوفای آن حضرت، در شهر بوکان و در مسجد حضرت فاطمهالزهرا (س) برگزار شد.
این آیین معنوی که با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم مؤمن و عزادار همراه بود، در فضایی آکنده از حزن و اندوه و با یادآوری مظلومیت سیدالشهدا علیهالسلام و شهدای کربلا برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم، با زمزمه زیارت عاشورا و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهلبیت علیهمالسلام، آغاز ماه سوگواری محرم را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمانهای نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند.
این مراسم با ذکر مصیبت و سوگواری عزاداران حسینی ادامه یافت و در پایان، حاضران با قرائت دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و عاقبتبهخیری مؤمنان، مجلس را به پایان رساندند.