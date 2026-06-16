به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با اولین روز از ماه محرم‌الحرام، مراسم معنوی و پرفیض قرائت زیارت عاشورا با حضور جمع کثیری از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و یاران باوفای آن حضرت، در شهر بوکان و در مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) برگزار شد.

این آیین معنوی که با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم مؤمن و عزادار همراه بود، در فضایی آکنده از حزن و اندوه و با یادآوری مظلومیت سیدالشهدا علیه‌السلام و شهدای کربلا برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با زمزمه زیارت عاشورا و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام، آغاز ماه سوگواری محرم را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند.

این مراسم با ذکر مصیبت و سوگواری عزاداران حسینی ادامه یافت و در پایان، حاضران با قرائت دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و عاقبت‌به‌خیری مؤمنان، مجلس را به پایان رساندند.