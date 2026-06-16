مهاجرت ماینرهای غیرمجاز به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد/کشف ۴ دستگاه استخراج رمزارز در یاسوج
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از کشف چهار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارزدر حاشیه شهر یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط چهار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در منطقه تلخسرو در حاشیه شهر یاسوج خبر داد و گفت: روند کشفیات امسال نشان میدهد فعالیت ماینرهای غیرمجاز به تدریج از مناطق شهری به سمت روستاها و مناطق کمبرخوردار استان در حال حرکت است.
رسول روستایی افزود: با کشف این چهار دستگاه، شمار ماینرهای غیرمجاز کشف و ضبط شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۵۱ دستگاه رسیده است.
وی افزود: بررسی پروندههای کشف شده نشان میدهد بخش قابل توجهی از فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمز ارز در ماههای اخیر در مناطق روستایی شناسایی شده و این موضوع ضرورت افزایش نظارتها و همکاری مردم با صنعت برق را دوچندان کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فشار مضاعف ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق گفت: این دستگاهها به دلیل مصرف بالای انرژی، موجب افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق، آسیب به تجهیزات توزیع و کاهش پایداری شبکه به ویژه در فصل گرم سال میشوند.
روستایی تصریح کرد: فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به صنعت برق، حقوق سایر مشترکان را نیز تضییع میکند، زیرا برق یارانهای که باید در اختیار خانوارها، واحدهای تولیدی و خدماتی قرار گیرد، به صورت غیرقانونی برای استخراج رمز ارز مصرف میشود.
وی با اشاره به برخورد قاطع با این پدیده افزود: هفته گذشته نیز ۲۳۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف شده در سال گذشته، پس از طی مراحل قانونی و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط امحا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع برق اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد و در ازای گزارشهای منجر به کشف تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
روستایی تأکید کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز یکی از راهکارهای مهم برای حفظ پایداری شبکه برق، کاهش خاموشیها و تأمین برق مطمئن برای مشترکان به ویژه در روزهای اوج مصرف تابستان است.