معاون وزیر آموزش و پرورش از طرح های آموزشی هشترود بازدید و بر تسریع در روند تکمیل طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حمیدرضا خان‌محمدی در سفر یک‌ روزه خود به استان آذربایجان شرقی با حضور در شهرستان هشترود از آخرین وضعیت پیشرفت طرح های آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در این منطقه بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید، ضمن ارزیابی وضعیت طرح ها با تاکید بر اهمیت عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار دستورات لازم را برای رفع موانع پیش‌رو خطاب به پیمانکاران این طرح‌ها صادر کرد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تاکید بر اهمیت مشارکت بدنه اجتماعی در امر مدرسه‌سازی، تصریح کرد:توسعه فضا‌های آموزشی استاندارد در مناطق مختلف کشور اولویت اصلی ماست، اما موفقیت در این مسیر بدون مشارکت فعال مردم محقق نخواهد شد. ما معتقدیم که توسعه عدالت آموزشی باید با نگاهی محلی و مردمی پیش برود.

گفتنی است که با تکمیل این طرح های آموزشی در هشترود و افزایش مشارکت جوامع محلی، بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های فضای آموزشی شهرستان مرتفع شده و سرانه آموزشی دانش‌آموزان این منطقه ارتقا خواهد یافت.