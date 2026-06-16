مُحرم، ماه عشق به اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای قیام عاشورا+فیلم

مُحرم، ماه عشق به اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای قیام عاشورا+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،ماه محرم که از راه می‌رسد، شهر و خانه‌ها هم بوی محرم و امام حسین (ع) را می‌گیرند، هر سال که میگذرد، مردم با شور و اشتیاق بیشتری به سیدالشهدای دشت کربلا و شهدای واقعه عاشورا چشم انتظار ماه محرم می‌مانند تا دوباره لباس مشکی عزا بر تن کرده و برای مظلوم‌ترین معصوم و تنهایی و اسارت‌ام المصائب حضرت زینب (س) گریه و سوگواری کنند.

از عامه مردم گرفته تا فروشندگان ملزومات ماه محرم می‌گویند: عشق به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ولایت آتشی است که هرسال شعله ورتر می‌شود و باعث می‌شود مردم جان خود را فدای راه شهید تشنه لب روز عاشورا کنند.