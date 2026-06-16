به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان شامگاه امروز ضمن حضور در زندان کرمان و شرکت در نشست شورای طبقه‌بندی زندان، با هفت تن از مددجویان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و دستورات قضایی لازم را برای رفع مسائل و مشکلات آنان صادر کرد.

مهدی بخشی در راستای نظارت بر وضعیت زندان‌ها و پیگیری امور قضایی مددجویان، ابتدا در نشست شورای طبقه‌بندی زندان، پرونده‌های تعدادی از زندانیان واجد شرایط را مورد بررسی دقیق قرار داد تا از نزدیک در جریان روند پرونده‌ها و وضعیت حقوقی آنان قرار گیرد.

بخشی در ادامه این برنامه، با حضور در زندان، ضمن گفت‌و‌گو با مددجویان، با هفت نفر از زندانیان به‌صورت مستقیم و رودررو ملاقات کرد، در این دیدار، دادستان مرکز استان کرمان با استماع اظهارات و بررسی دقیق درخواست‌های قضایی این افراد، دستورات لازم را در چارچوب قوانین برای رفع مشکلات واجدین شرایط صادر کرد.

وی در حاشیه این بازدید بر استمرار نظارت‌های قضایی بر وضعیت زندان‌ها تأکید کرد و افزود: هدف از این حضور‌های میدانی، بررسی بی‌واسطه وضعیت زندانیان و تسریع در فرآیند‌های قضایی است تا زمینه بهره‌مندی افراد واجد شرایط از تسهیلات قانونی فراهم گردد.