در پی سه حمله پیاپی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، چهار نفر شهید و شماری زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد: نخستین حمله در منطقه‌ای نزدیک شهر «النَّبَطِیَّه» انجام شد. در حمله دوم، یک پهپاد رژیم صهیونیستی خودرویی را در منطقه «مَیفَدون» (Mayfadoun) هدف قرار داد. ساعتی بعد نیز حمله هوایی دیگری همین منطقه و شهر «شُوکین» (Choukine) را بمباران کرد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس توافق آتش‌بس و پایان جنگ، رژیم صهیونیستی موظف به خروج از جنوب لبنان است. با این حال، مقامات این رژیم بار‌ها اعلام کرده‌اند که خود را ملزم به اجرای کامل مفاد توافق نمی‌دانند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از ۱۱ اسفند سال گذشته تاکنون، در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، سه هزار و ۸۲۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۱ هزار و ۸۵۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.