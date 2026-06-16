فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری نوین از جمله تولید پادکست، ساخت مستند و عکاسی موبایلی در محور‌های اصلی برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت جوانان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های امسال توجه به نیاز‌ها و سلایق نسل جدید است.

وی افزود: بر همین اساس فعالیت‌هایی نظیر تولید پادکست، ساخت مستند، عکاسی موبایلی، طراحی گرافیک، تدوین فیلم، روایتگری و گفت‌و‌گو‌های آزاد در قالب برنامه‌های استانی اجرا خواهد شد.

کریمی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر جنبه آموزشی، فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت، کشف استعداد‌ها و ارتقای مهارت‌های ارتباطی و رسانه‌ای جوانان فراهم می‌کند.

بازارچه‌های مهارت برای عرضه توانمندی‌های جوانان برپا می‌شود

برپایی بازارچه‌های مهارت، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی برای معرفی محصولات و توانمندی‌های جوانان در دستور کار برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت قرار گرفت.

یکی از رویکرد‌های جدید برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۵، پیوند دادن اوقات فراغت با اشتغال و کارآفرینی است.

در این باره، زمینه عرضه محصولات، خدمات و دستاورد‌های جوانان در قالب بازارچه‌های مهارت و رویداد‌های تخصصی فراهم خواهد شد.

این برنامه‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان، فرصت مناسبی برای توسعه کسب‌وکار‌های کوچک، ایجاد ارتباط با بازار و حمایت از ایده‌های خلاقانه و درآمدزا فراهم می‌کند.

باشگاه‌های تولید محتوا برای جوانان راه‌اندازی می‌شود

راه‌اندازی باشگاه‌ها و پاتوق‌های تولید محتوای فرهنگی، هنری و اجتماعی از جمله برنامه‌های جدید طرح‌های ملی جوانان برای غنی سازی اوقات فراغت است.

در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای جوانان، حمایت از ایجاد فضا‌های تعاملی برای تولید محتوا، تبادل تجربه و اجرای فعالیت‌های خلاقانه در دستور کار اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است.

این باشگاه‌ها بستری برای گردهمایی جوانان علاقه‌مند به حوزه‌های رسانه، فرهنگ و هنر فراهم می‌کنند تا بتوانند در محیطی پویا به تولید آثار متنوع بپردازند.

این برنامه با هدف افزایش مشارکت اجتماعی جوانان، شناسایی استعداد‌های خلاق و تقویت نقش‌آفرینی نسل جوان در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای اجرا خواهد شد.