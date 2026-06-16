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فعالیتهای رسانهای و هنری نوین از جمله تولید پادکست، ساخت مستند و عکاسی موبایلی در محورهای اصلی برنامههای غنی سازی اوقات فراغت جوانان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید برنامههای غنی سازی اوقات فراغت اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای برنامههای امسال توجه به نیازها و سلایق نسل جدید است.
وی افزود: بر همین اساس فعالیتهایی نظیر تولید پادکست، ساخت مستند، عکاسی موبایلی، طراحی گرافیک، تدوین فیلم، روایتگری و گفتوگوهای آزاد در قالب برنامههای استانی اجرا خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: این برنامهها علاوه بر جنبه آموزشی، فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت، کشف استعدادها و ارتقای مهارتهای ارتباطی و رسانهای جوانان فراهم میکند.
بازارچههای مهارت برای عرضه توانمندیهای جوانان برپا میشود
برپایی بازارچههای مهارت، جشنوارهها و نمایشگاههای تخصصی برای معرفی محصولات و توانمندیهای جوانان در دستور کار برنامههای غنی سازی اوقات فراغت قرار گرفت.
یکی از رویکردهای جدید برنامههای غنی سازی اوقات فراغت اداره کل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۵، پیوند دادن اوقات فراغت با اشتغال و کارآفرینی است.
در این باره، زمینه عرضه محصولات، خدمات و دستاوردهای جوانان در قالب بازارچههای مهارت و رویدادهای تخصصی فراهم خواهد شد.
این برنامهها علاوه بر معرفی ظرفیتها و توانمندیهای جوانان، فرصت مناسبی برای توسعه کسبوکارهای کوچک، ایجاد ارتباط با بازار و حمایت از ایدههای خلاقانه و درآمدزا فراهم میکند.
باشگاههای تولید محتوا برای جوانان راهاندازی میشود
راهاندازی باشگاهها و پاتوقهای تولید محتوای فرهنگی، هنری و اجتماعی از جمله برنامههای جدید طرحهای ملی جوانان برای غنی سازی اوقات فراغت است.
در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی و رسانهای جوانان، حمایت از ایجاد فضاهای تعاملی برای تولید محتوا، تبادل تجربه و اجرای فعالیتهای خلاقانه در دستور کار اداره کل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است.
این باشگاهها بستری برای گردهمایی جوانان علاقهمند به حوزههای رسانه، فرهنگ و هنر فراهم میکنند تا بتوانند در محیطی پویا به تولید آثار متنوع بپردازند.
این برنامه با هدف افزایش مشارکت اجتماعی جوانان، شناسایی استعدادهای خلاق و تقویت نقشآفرینی نسل جوان در عرصههای فرهنگی و رسانهای اجرا خواهد شد.