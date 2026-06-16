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مردم ولایتمدار خوی در صد و هشتمين اجتماع شبانه بیعت و اقتدار بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایتمدار شهرستان خوی باردیگر با حضور پرشور در میدان غدیر این شهر، در اجتماع شبانه بیعت و اقتدار شرکت و بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ارزشهای دینی تأکید کردند.
در این اجتماع مردمی، اقشار مختلف مردم با حضوری گسترده و منسجم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام و جنایتهای رژیم صهیونیستی و حامیان آن را محکوم کردند.
حاضران همچنین با تأکید بر حفظ وحدت ملی و تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی، حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف را نشانهای از بصیرت، آگاهی و وفاداری ملت ایران به ارزشهای اسلامی و انقلابی دانستند.
اجتماعهای شبانه بیعت و اقتدار در خوی که با حضور مستمر مردم برگزار میشود، به جلوهای از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و حمایت مردمی از آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شده است.