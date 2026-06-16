رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از تامین و توزیع ۹۵۶ تن اقلام اساسی ویژه ماه‌های محرم و صفر در سطح استان خبر داد.

تامین ۹۵۶ تن اقلام اساسی ویژه محرم و صفر در آذربایجان‌شرقی

تامین ۹۵۶ تن اقلام اساسی ویژه محرم و صفر در آذربایجان‌شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،شهرام شفیعی اظهار داشت:به منظور حمایت از برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های عزاداری محرم و تامین نیاز هیئت های مذهبی، تکایا، مساجد و مراکز مذهبی، توزیع اقلام اساسی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی انجام می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح ۴۷۸ تن برنج، ۱۴۳ تن گوشت مرغ منجمد، ۲۳۹ تن شکر و ۹۶ تن روغن برای توزیع در بین هیئت های مذهبی و مراکز برگزاری مراسم عزاداری در نظر گرفته شده است تا نیاز‌های این بخش در ایام محرم و صفر به نحو مطلوب تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش مهم تامین به‌ موقع کالا‌های اساسی در برگزاری مراسم مذهبی تصریح کرد: تمامی اقلام تخصیص‌ یافته با قیمت‌های مصوب و از طریق شبکه‌های تعیین‌ شده در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد و نظارت‌های لازم بر روند توزیع و عرضه این کالا‌ها اعمال خواهد شد.

شفیعی ادامه داد: توزیع این اقلام با هماهنگی و همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی و پشتبانی امور دام استان انجام می‌شود تا فرآیند تامین و توزیع با سرعت، دقت و شفافیت کامل صورت گیرد.

وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با بسیج تمامی ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل برای تامین نیاز‌های اساسی مردم و هیئت های مذهبی در ایام محرم و صفر را دارد و تلاش خواهد کرد تا هیچ‌گونه کمبودی در تامین کالا‌های مورد نیاز مراسم عزاداری ایجاد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: تامین اقلام اساسی مورد نیاز مناسبت‌های مذهبی از جمله برنامه‌های مستمر این سازمان در راستای خدمت‌رسانی به مردم و پشتیبانی از شعائر دینی است و با همکاری دستگاه‌های مرتبط تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.