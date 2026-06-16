به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطابق با دستور دکتر محمدرضا عارف رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، کارگروه دانشگاهیان آیین بدرقه رهبر شهید، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور و مشارکت بخش‌های مختلف نهاد علم، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سایر دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تشکل‌های انقلابی تشکیل شد، تا زمینه حضور گسترده، منسجم و شایسته جامعه دانشگاهی در این آیین تاریخی را فراهم و هماهنگ سازد.

بر اساس حکم صادره وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای این ستاد عبارتند از:

دکتر مسعود شمس‌بخش (قائم مقام وزیر علوم)؛ جانشین ریاست کارگروه دانشگاهیان

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

دکتر سیداحمدرضا خضری (مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی)

دکتر مهدی پندار (معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم)؛ مسئول امور پشتیبانی و هماهنگی یکپارچه، و ستاد دانشگاهیان استان تهران

دکتر وحید شالچی (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم)؛ دبیر کارگروه دانشگاهیان و نماینده وزیر در ستاد ملی آیین بدرقه

حجت الإسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی (رئیس دانشگاه قم)؛ مسئول کارگروه دانشگاهیان در شهر مقدس قم

دکتر عبدالرضا جوان جعفری (رئیس دانشگاه فردوسی مشهد)؛ مسئول کارگروه دانشگاهیان در مشهد مقدس

دکتر بیژن رنجبر؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی منتظری؛ رئیس جهاد دانشگاهی

دکتر مسعود حبیبی؛ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر سعید حبیبا؛ معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان

دکتر محمدرضا مردانی؛ رئیس سازمان بسیج اساتید

هادی قاسمی؛ رئیس سازمان بسیج دانشجویی



لازم است کلیه دانشگاه‌های کشور، جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر آیین بدرقه رهبر شهیدمان، مطابق تصمیمات و مصوبات ستاد فوق - و ذیل ستاد ملی- عمل کرده و دیگر مراکز علمی و نهادهای مربوطه نیز با همکاری کامل ستاد دانشگاهیان، هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.

هماهنگی مذکور و تلاش برای برگزاری شایسته آیین وداع و تشییع رهبری شهید، ادای دینی به این عروج خونین خواهد بود.