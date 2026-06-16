سید عباس عراقچی و سید بدر البوسعیدی در یک تماس تلفنی، درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و نیز موضوعات دوجانبه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، عصر سه‌شنبه در یک تماس تلفنی، درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و نیز موضوعات دوجانبه، به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداختند.

دو طرف همچنین بر توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، مبتنی بر اصول حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، تأکید کردند

براساس این گزارش، عراقچی و البوسعیدی بر تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌ها در راستای تقویت ثبات و همکاری‌ها در سطح منطقه توافق کردند.