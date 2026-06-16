معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از معرفی دو رقم جدید گلرنگ پر محصول، با کیفیت و سازگار با شرایط اقلیمی کشور همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهمن پاسبان اسلام گفت: محققان بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با انجام سال‌ها پژوهش، ارزیابی و آزمایش‌های مزرعه‌ای موفق به معرفی دو رقم جدید گلرنگ با نام‌های چابک و پگاه شده‌اند که از ظرفیت بالایی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور برخوردار هستند.

وی درباره ویژگی‌های رقم چابک گفت: این رقم بهاره بوده و از سرعت رشد اولیه بالایی برخوردار است. کوتاه بودن دوره روزت، زودرسی مطلوب و قابلیت آزادسازی زمین همزمان با برداشت گندم، از مهمترین ویژگی‌های آن به شمار می‌رود که امکان استفاده بهینه از اراضی کشاورزی و اجرای کشت‌های بعدی تابستانه را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: رقم چابک دارای تعداد طبق بیشتر، عملکرد دانه بالا و سازگاری مناسب با شرایط مختلف اقلیمی است و می‌تواند به صورت کشت زمستانه در مناطق معتدل و گرم و به صورت کشت بهاره در مناطق سرد مورد استفاده قرار گیرد.

معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در خصوص رقم پگاه نیز اظهار کرد: این رقم با دارا بودن حدود ۴۰ درصد روغن، از کیفیت روغن بسیار مطلوبی برخوردار بوده و در کنار درصد روغن بالا عملکرد قابل توجهی نیز دارد.

وی افزود: رقم پگاه برای کشت پاییزه در مناطق سرد و معتدل سرد کشور معرفی شده و به دلیل سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی این مناطق می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید دانه‌های روغنی و ارتقای بهره‌وری مزارع ایفا کند.