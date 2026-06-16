به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار در خصوص آخرین موضوعات مرتبط با سیاست و روابط خارجی با تمرکز بر تحولات بعد از جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقدامات و فعالیت‌های دستگاه سیاست خارجی گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه در این نشست گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی و فراز و نشیب‌های دیپلماتیک از آغاز جنگ تحمیلی سوم در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و نیز مذاکرات ایران - آمریکا در اسلام آباد ارائه کرد.

عراقچی در این نشست دیدگاه‌های کشورمان و نیز مواضع سایر کشور‌ها را برای نمایندگان تبیین کرد.

وزیر امور خارجه همچنین نمایندگان ملت را در جریان طرح‌ها و پیشنهادات مختلف مطرح شده در روند مذاکرات و آخرین روند‌های مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاش‌های جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی و مفاد تفاهم خاتمه جنگ قرار داد.

عراقچی با تجلیل از مقاومت بی‌نظیر نیرو‌های مسلح و حضور هوشمندانه مردم شریف ایران در خیابان‌ها و میادین که موجب سرافرازی و اقتدار ایران شده است، یاد و خاطره همه شهدای عزیز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهونیستی به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی در دوره جنگ تحمیلی، نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را پیرامون موضوعات مرتبط با تفاهم ایران-آمریکا مطرح و بر تداوم پشتیبانی و تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با دستگاه سیاست خارجی برای تامین منافع ملی تاکید کردند.