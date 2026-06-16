به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،قشرهای مختلف مردم ارومیه درصدو هشتمین اجتماع شبانه، حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی اعلام کردند.

زن و مرد و پیر و جوان انقلابی و غیور ارومیه همچون شب‌های گذشته با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، ایستادگی در برابر تهدیدات و پشتیبانی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کردند.

خیابان امام خمینی ره و میدان ولایت فقیه بیش از صد شب است که شاهد حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان و به ویژه ده نودی هایی است که پیام همبستگی ملی، دفاع از میهن اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب را به جهانیان مخابره می کنند.