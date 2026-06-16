مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: عصر امروز (۲۶خرداد۱۴۰۵)، ایستگاه هواشناسی کهورک معروف به «دروازه ورودی کویر لوت»، با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، برای سومین روز متوالی عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری بیان کرد: پس از کهورک، ایستگاه‌های هواشناسی زابل، هیرمند، زهک، هامون و جالق با ثبت دمای ۴۷ درجه سلسیوس در زمره گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

وی افزود: امروز ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان دمای ۴۰ درجه سلسیوس و بیش از آن را تجربه کردند که نشان‌دهنده حاکمیت گسترده موج گرما در بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان است.

وی تصریح کرد: دمای هوا در شهر زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۰ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش داشته است.

حیدری ادامه داد: براساس آخرین نقشه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب شرق استان شرایط برای رشد ابر‌های همرفتی، وقوع رگبار‌های پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی فراهم است.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، وزش باد شدید در شمال استان شدت خواهد گرفت و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. همچنین از امشب روند کاهش نسبی دما در نواحی مرکزی و شمالی استان آغاز خواهد شد.