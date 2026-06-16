رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای به اتهام خرید کالا با چک و امضای جعلی و کشف پرونده‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری با شگرد خرید کالا و ارائه چک دارای امضای جعلی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.



وی افزود: متهم با سوءاستفاده از کهولت سن شاکی، اقدام به خرید کالا کرده و در پایان یک فقره چک با امضای جعلی را به عنوان وجه معامله به مالباخته تحویل داده بود.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی، متهم را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به یک فقره جعل و کلاهبرداری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کرد. همچنین خسارت وارده به مالباخته جبران شده و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ سلطانی از شهروندان خواست در انجام معاملات، به‌ویژه هنگام دریافت چک، نسبت به اصالت اسناد و هویت طرف معامله دقت کافی داشته باشند تا از وقوع جرایم مشابه جلوگیری شود.