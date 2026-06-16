وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به همراه وزرای آموزش و علوم کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، با حضور در میدان پیروزی شهر مینسک، نسبت به مقام قهرمانان و جانباختگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم نمادین که پیش از آغاز اجلاس رسمی برگزار شد، وزیر علوم ایران به همراه دیگر وزرای عضو سازمان شانگهای، با اهدای دسته‌گل بر مزار یادمان پیروزی، بر پیوند ناگسستنی علم، صلح و حافظه تاریخی تأکید کردند.

میدان پیروزی مینسک که به یادبود سربازان و پارتیزان‌های بلاروسی در جنگ بزرگ میهنی ساخته شده، یکی از مهم‌ترین نماد‌های تاریخی و فرهنگی جمهوری بلاروس به شمار می‌رود. حضور هیئت‌های عالی‌رتبه سازمان همکاری شانگهای در این مکان، نشان‌دهنده احترام عمیق کشور‌های عضو به ارزش‌های مشترک انسانی و تأکید بر نقش صلح و ایستادگی در برابر ظلم است.