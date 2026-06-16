روسیه ورود ۱۰۳ شهروند کانادا را به خاک خود ممنوع و اعلام کرد: این افراد در فعالیت‌هایی با هدف بی‌اعتبار کردن مسکو نقش داشته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز اتاوا، از جمله حمایت از اوکراین و دخالت در امور داخلی روسیه، ادامه خواهد داشت.

نخست‌وزیر کانادا در جاشه نشست سران گروه 7 گفت: همزمان با تداوم جنگ اوکراین، کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. این بسته تحریمی ۱۶۲ فرد، نهاد و کشتی روسیه را هدف قرار خواهد داد.

همزمان، نمایندگی دائم روسیه در اتحادیه اروپا نیز از اجرای اقدامات تلافی‌جویانه در مقابل بسته جدید تحریمی بروکسل خبر داد.

در بیانیه این نمایندگی، تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی محکوم شده است. اتحادیه اروپا پیش‌تر با ادعای مرتبط با جنگ اوکراین، ۳۴ فرد و ۴۷ نهاد و سازمان روسی را در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده بود