پخش زنده
امروز: -
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که مرحله سوم اتصال شبکههای بانکی ایران و روسیه حداکثر در دو ماه آینده عملیاتی میشود و با اجرایی شدن این مرحله، مردم ایران در سفر به روسیه قادر خواهند بود با استفاده از کارتهای بانکی خود، خرید کنند.
به گزارش خبرکزاری صدا و سیما، دکتر همتی روز سهشنبه در بدو ورود به مسکو در بیان اهداف سفر خود به مسکو و مذاکرات با مقامات روسیه گفت: روند روابط تجاری، اقتصادی و بانکی میان ایران و روسیه روند رو به رشدی را بهخصوص در جنگ رمضان داشته است و پس از آن نیز تمرکز بیشتری در این زمینه داشتهایم.
همتی افزود: ایران به دنبال تنوع بخشی کریدورهای تجاری و گسترش مبادی مربوط به تأمین کالاهاست تا تسویه حسابهای مالی کشور، متمرکز و محدود به یک سازوکار خاص نباشد.
رییسکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته، پشتیبانی خوبی از تجار ایرانی فعال در مبادلات تجاری از طریق روسیه انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها را تأمین کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی، هدف از سفر خود به مسکو را ملاقات و مذاکره با مقامات ذیربط در روسیه با هدف توسعه همکاریهای پولی و بانکی میان دو کشور عنوان کرد.
وی افزود: امیدواریم که در این سفر و طی ملاقاتهایی که انجام میشود، همکاری میان بانکهای روسی و ایرانی در زمینه گشایش السی و تسویه حسابهای مربوط به مبادلات تجاری و ارائه ضمانتها تقویت شود.
همتی در خصوص تسهیل مبادلات ارزی نیز گفت: موضوع اتصال شبکههای بانکی شتاب و میر در این جهت است تا دانشجویان عزیز هم بتوانند از ظرفیتهای این طرح استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت که در نشست با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فعال در روسیه نیز مسائل و مشکلات تجار و نیز دیگر هموطنان از جمله دانشجویان را بررسی خواهد کرد.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در رأس هیأتی با هدف توسعه روابط پولی و بانکی میان ایران و روسیه، امروز سهشنبه وارد مسکو شد.