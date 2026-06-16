به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در تظاهرات علیه نشست سران گروه ۷ در ژنو که با دخالت پلیس همراه شد، چند خودرو به آتش کشیده و شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها شکسته شد . پلیس هم ضمن برخورد با معترضان از گاز اشک آور علیه آنها استفاده کرد.

سازمان غیر دولتی «اتک فرانسه» (Attac France)، برخورد ماموران پلیس را «نامتناسب» و ناقض حق شهروندان برای شرکت در تجمعات اعتراضی دانست. بر اساس بیانیه اتک فرانسه، شرکت کنندگان در ابتدا، قبل از تنش‌هایی که در تظاهرات ژنو روی داد، به صورت مسالمت آمیز راهپیمایی کرده بودند.