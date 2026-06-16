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حضور حماسی مردم ولایتمدار آذربایجانغربی در سنگرخیابان ودفاع از ایران، انقلاب و اسلام به فصل صد و هشتم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه تجمعات شبانه مردم آذربایجان غربی در حمایت از ایران اسلامی، باردیگر جای جای این استان مقاوم وشهید پرور در صد و هشتمین قرار عاشقان ایران شاهد برایی تجمعاتی منسجم، باشکوه و اقتدار بود.
قشر هاو گروه های سنی مختلف دوشادوش هم در این تجمعات، جلوه های نابی از هوشیاری، انسجام و وحدت در دفاع از منافع ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی رابه نمایش گذاشتند.
مردم غیور و انقلابی شرکتکننده در این تجمعات با تأکید بر همبستگی، وحدت و دشمنستیزی، با استمرار حضور خود پایبندیشان به آرمانهای انقلاب و نظام و حمایت از امنیت و اقتدار کشور را اعلام کردند.