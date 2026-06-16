فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: حضرت امام حسین (ع) و یارانش، نماد ایثار، بصیرت و خدمت بی‌منت به خلق هستند.

امام حسین (ع) و یارانش، نماد ایثار، بصیرت و خدمت بی‌منت به خلق

امام حسین (ع) و یارانش، نماد ایثار، بصیرت و خدمت بی‌منت به خلق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، افزود: سیره اباعبدالله الحسین (ع)، بهترین چراغ راه در مسیر برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با صدور پیامی با تسلیت آغاز ماه محرم، شهادت رهبران مقاومت و مردم مظلوم در مسیر دفاع از حریم اسلام را تداوم حماسه کربلا دانست و تأکید کرد: پلیس با اقتدار حسینی، پرچم برافراشته شهدا را تا رسیدن به قله‌های امنیت و عدالت بر دوش خواهد داشت.

متن پیام سرهنگ نبی‌اله قاسمی به این شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ الحُسین (ع)

محرمِ امسال، رنگ و بوی دیگری دارد؛ ماهِ پیوندِ میانِ قیامِ سرخِ کربلا و ندای عدالت‌خواهیِ شهدای عزیزی است که در روزگارِ ما، در برابر خباثتِ دشمنانِ بشریت ایستادند و با نثار جان خویش، دفترِ ایستادگی را در تاریخ ورق زدند.

شهادتِ قائد امت و رهبر بزرگِ جبهه حق و به شهادت رسیدن مردم بی‌گناهی که جز دفاع از خانه و کاشانه خود جرمی نداشتند، بار دیگر به جهان ثابت کرد که مکتبِ اباعبدالله (ع) زنده است و یزیدیانِ زمان در هر عصری، همان درندگانِ بویی هستند که جز با زبانِ آهن و آتش، با حق و حقیقت سخن نمی‌گویند. ما در حالی به استقبالِ ماهِ پیروزی خون بر شمشیر می‌رویم که داغِ این عزیزانِ سفرکرده بر دل‌هایمان سنگینی می‌کند، اما این خون‌های پاک، نه تنها چراغِ مقاومت را خاموش نمی‌کند، بلکه شعله‌های آن را فروزان‌تر ساخته است.

محرم، ماه حماسه و غیرت؛ و یادآور نهضت عظیمِ هیهات منا الذّلة است؛ قیامی که برای همیشه تاریخ، مرز میان حق و باطل را ترسیم کرد و راهِ عزتمندی را به آزادگان جهان نشان داد.

در مکتب عاشورا، ایستادگی در برابر ظلم و فداکاری برای حفظ ارزش‌های الهی، فراتر از یک واقعه تاریخی، یک نقشه راه برای زندگی مؤمنانه است. برای ما که توفیق خدمت در لباس مقدس پلیس را یافته‌ایم، امام حسین (ع) و یارانش نماد ایثار، بصیرت و خدمت بی‌منت به خلق هستند و سیره ایشان، بهترین چراغ راه در مسیر برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه است.

اینجانب فرارسیدن ماه محرم را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران تسلیت می‌گویم و تأکید می‌کنم که مکتبِ حسینی، «مکتبِ تسلیم‌ناپذیری» است. ما فرزندانِ عاشوراییم؛ فرزندانی که در مکتبِ پلیس و در لباسِ پاسداری از امنیت، آموخته‌ایم که پرچمِ عزتمندی و ایستادگی در برابر ظالمان، هرگز نباید بر زمین بیفتد.

این پرچم که امروز با خونِ پاکِ بهترین بندگانِ خدا رنگین شده است، در دستانِ مدافعانِ امنیت در سراسر میهن، به‌ویژه در جزیره زیبای کیش، برافراشته باقی خواهد ماند. ما به تأسی از علمدارِ کربلا، تا آخرین قطره خونِ خود در برابر هجمه‌های دشمنان و بی‌عدالتی‌ها خواهیم ایستاد تا امنیتِ مردمِ مظلوم و آزاده، خطِ قرمزی باشد که هیچ متجاوزی جرأتِ عبور از آن را نیابد.

از خداوندِ متعال مسئلت دارم که روحِ مطهرِ شهدای اسلام و مقاومت را با حضرت اباعبدالله (ع) محشور گرداند و به ما توفیق دهد تا با بصیرتی عاشورایی، پاسدارِ واقعیِ خونِ شهدا و خادمِ صادقِ این ملتِ بزرگ باشیم.