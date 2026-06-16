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نشست هماهنگی هیاتهای عزاداری ایام ماه محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهرستان اندیمشک استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فضل الله بهداد، فرماندار اندیمشک در حاشیه نشست هماهنگی هیاتهای عزاداری ایام ماه محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این شهرستان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: باتوجه به فرارسیدن ماه محرم الحرام و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای واقعه عاشورا، از بانیان و متولیان هیاتهای مذهبی و عزاداری شهرستان به منظور هماهنگی چگونگی اجرای برنامههای عزاداری در این ایام و به ویژه دهه اول محرم دعوت بعمل آمد.