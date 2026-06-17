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رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: ۱۹ میلیون هکتار از اراضی کشور معادل حدود ۱۲ درصد مساحت ایران در قالب مناطق چهارگانه محیطزیست تحت حفاظت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری در حاشیه سفر به استان زنجان گفت: مناطق چهارگانه شامل پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیاتوحش و مناطق حفاظتشده، از مهمترین ذخیرهگاههای تنوع زیستی کشور به شمار میروند و حفاظت از آنها وظیفهای ملی و بیننسلی است.
وی با اشاره به نقش محیطبانان در صیانت از این مناطق افزود: حفاظت از زیستگاههای طبیعی کشور با وجود کمبودهای تجهیزاتی و لجستیکی، با تلاش شبانهروزی محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت محیطزیست دنبال میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، دستاندازی به مناطق حفاظتشده، فعالیتهای غیرمجاز انسانی و شکار غیرقانونی را از مهمترین تهدیدهای پیشروی تنوع زیستی کشور دانست و بر ضرورت تقویت امکانات حفاظتی و نظارتی تأکید کرد.
انصاری همچنین در جریان سفر به زنجان از منطقه حفاظتشده سرخآباد و پاسگاه محیطبانی سهرین بازدید کرد و با اشاره به اهمیت اکولوژیک این منطقه، آن را یکی از زیستگاههای ارزشمند کشور از نظر تنوع زیستی عنوان کرد.
وی همچنین از پیگیری ارتقای منطقه شکارممنوع خرمنهسر در شهرستان طارم به پناهگاه حیاتوحش خبر داد و گفت: این منطقه با برخورداری از گونههای شاخصی همچون پلنگ، خرس قهوهای، کل و بز و گربه وحشی، ظرفیت بالایی برای ارتقای سطح حفاظتی دارد.