پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از پیگیری ارتقای منطقه شکارممنوع خرمنهسر طارم به پناهگاه حیاتوحش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری در دیدار با استاندار زنجان با استقبال از پیشنهاد ارتقای سطح حفاظتی این منطقه، گفت: موضوع تبدیل منطقه شکارممنوع خرمنهسر به پناهگاه حیاتوحش بهصورت جدی در سازمان حفاظت محیطزیست پیگیری خواهد شد.
استاندار زنجان نیز با اشاره به اهمیت زیستمحیطی ارتفاعات طارم، اظهار کرد: حدود ۵۵ هزار هکتار از این منطقه از زیستگاههای بکر و ارزشمند استان محسوب میشود و گونههای شاخصی همچون پلنگ، خرس قهوهای، گربه وحشی، کل و بز و گراز در آن زیست میکنند.
محسن صادقی ارتقای سطح حفاظتی خرمنهسر را گامی مؤثر در حفاظت از تنوع زیستی استان دانست و خواستار تبدیل این منطقه به پناهگاه حیاتوحش شد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز با قدردانی از رویکرد محیطزیستی مسئولان استان زنجان، تأکید کرد: ارتقای سطح حفاظتی این منطقه میتواند نقش مهمی در صیانت از گونههای ارزشمند جانوری و تقویت مدیریت زیستگاههای طبیعی ایفا کند.