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سید عبدالملک بدرالدین، ضمن تمجید از پیروزی بزرگ ایران در رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد هرگونه تشدید تنش با پاسخ مواجه خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رهبر انصارالله یمن پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان طاغوتهای زمان را تبریک گفت و تأکید کرد نیروهای مسلح یمن در نهایت آمادگی قرار دارند.
سید عبدالملک بدرالدین، به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد هرگونه تشدید تنش با پاسخ مواجه خواهد شد.
رهبر انصارالله اقدامات آمریکا را مسئول اشغال بخشی از خاک یمن، تسلط بر منابع نفت و گاز و اعمال جنگ اقتصادی علیه ملت یمن دانست و تصریح کرد توطئههای دشمنان این کشور با نظارت آمریکا صورت میگیرد.
سید عبدالملک بدرالدین بر ضرورت ادامه آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تنش یا تحرکی از سوی دشمنان آمریکایی و اسرائیلی علیه غزه یا هر کدام از عرصههای محور جهاد و مقاومت تأکید کرد.
رهبر انصارالله درباره هرگونه تلاش دشمن برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه هشدار داد و بر لزوم همبستگی ملتهای اسلامی در برابر تهدیدات تأکید کرد.
سید عبدالملک بدرالدین همچنین از تمام ملتهای امت اسلامی خواست برای رهایی از وابستگی و تسلیم در برابر دشمنان اسلام، به محور جهاد و مقاومت ملحق شوند.