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اوقات شرعی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، دوم محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۱ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا حَیُّ یا قَیّومُ
حدیث روز:
پیامبر اکرم (ص) فرمود: إنَّ لِقَتْلِ اَلْحُسَیْنِ حَرَارَةً فِی قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لاَ تَبْرُدُ أَبَداً.
براى شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمیشود. (مستدرک الوسائل ج ۱٠ ص ۳۱۸)
احکام شرعی:
مطالبه نکردن دیه
سوال: آیا مطالبه نکردن دیه دلیل بر ابراء ذمّه است؟
جواب: در صورتى که مجنىّعلیه نسبت به دیه عضوى ابراء ذمّه نماید، جانى بدهکار دیه آن عضو نیست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)