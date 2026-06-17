اوقات شرعی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، دوم محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۱ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حَیُّ یا قَیّومُ

حدیث روز:

پیامبر اکرم (ص) فرمود: إنَّ لِقَتْلِ اَلْحُسَیْنِ حَرَارَةً فِی قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لاَ تَبْرُدُ أَبَداً.

براى شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود. (مستدرک الوسائل ج ۱٠ ص ۳۱۸)

احکام شرعی:

مطالبه نکردن دیه

سوال: آیا مطالبه نکردن دیه دلیل بر ابراء ذمّه است؟

جواب: در صورتى که مجنىّ‌علیه نسبت به دیه عضوى ابراء ذمّه نماید، جانى بدهکار دیه آن عضو نیست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)