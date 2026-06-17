به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا سعیدی نیا در نشست ستاد اربعین قرارگاه اربعین در پایانه مرزی چذابه افزود: با هماهنگی دستگاه های مربوطه توسعه زیر ساخت ها و رفع مشکلات در جهت خدمت رسانی به زائران حسینی در ایام اربعین در مرز چذابه در حال انجام است.

وی ادامه داد: تمامی تمهیدات و ساماندهی امکانات خدماتی و رفاهی توسط مواکب و دستگاه های مربوطه جهت خدمت رسانی شایسته به زوار حسینی در ایام اربعین فراهم شده است.