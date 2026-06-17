به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تلاش برای مطرح کردن این طرح در صحن سنا با نتیجه ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف شکست خورد.

این نهمین رای‌گیری سنا در سال جاری برای بررسی طرح‌های مربوط به اختیارات جنگی در قبال ایران بود. بیشتر تلاش‌های دموکرات‌ها ناکام مانده‌اند، اما ماه گذشته یک طرح مشابه با رای ۵۰ در برابر ۴۷ به مرحله بعدی راه یافت.

سناتور دموکرات «تیم کین» که از منتقدان جدی اختیارات گسترده نظامی رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال ایران و سایر موارد است، به خبرنگاران گفت که توافق اولیه میان ایران و آمریکا دلیلی مضاعی برای کنگره است تا از قدرت قانونی خود استفاده کند.

او افزود: «فکر می‌کنم زمان خوبی برای رای‌گیری است تا بگوییم اگر واقعاً در دوره‌ای از ثبات نسبی هستیم، نباید اجازه دهیم بدون دخالت کنگره دوباره درگیری‌ها آغاز شود.»

از سوی دیگر، «جان تون» رهبر اکثریت (جمهوری خواه) سنا، اعلام کرد که هنوز در جریان جزئیات توافق با ایران قرار نگرفته است؛ این در حالی است که «راجر مارشال» سناتور جمهوری‌خواه گفت که «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه با «چند سناتور» تماس ویدئویی داشته است.

با این حال، بسیاری از سناتور‌ها از هر دو حزب گفته‌اند که در صورت نهایی شدن هرگونه توافق با ایران، کنگره باید درباره آن اظهار نظر کرده و حتی رأی‌گیری کند.