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هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا میگوید؛ نتانیاهو برای بقای سیاسی به جنگ نیاز دارد؛ توافق با ایران میتواند پایان کارش باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه اسبق آمریکا تفاهم با ایران را به منزله تیر خلاص به نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دانست.
هیلاری کلینتون گفت: نتانیاهو بر این باور است که جنگ دوست اوست؛ زیرا جایگاه سیاسی او از جهات مختلف مورد حمله قرار گرفته است.
او افزود: نتانیاهو میخواهد با جنگ افروزی، مخالفان داخلی را مهار کند و من معتقدم که تفاهم با ایران همان تیر خلاصی است که زمینه کنارهگیری او را در آینده فراهم خواهد کرد.
کلینتون در ادامه با اشاره به نشستش با نتانیاهو در سال ۲۰۰۹ میلادی گفت: موضوع این نشستمان این بود که چگونه میتوانیم با عربستان سعودی عادیسازی کنیم و چگونه میتوانیم ایران را کاملاً از میدان به در کنیم.