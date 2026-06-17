«مهدی المشاط» ضمن تبریک پیروزی ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: این پیروزی به تقویت امنیت و ثبات منطقه و جهان اسلام کمک می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با صدور بیانیه‌ای، پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در تقابل با «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی» را به رهبری، دولت و ملت ایران تبریک گفت.

المشاط در این بیانیه تأکید کرد: «ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، الگویی درخشان، الهام‌بخش و مقتدر از ایستادگی و ثبات را برای امت اسلامی به نمایش گذاشتند.»

او افزود: «این پیروزی ایران، در راستای منافع تمامی ملت‌های منطقه و امت اسلامی است و به تقویت امنیت، ثبات و مصونیت آنها در برابر پروژه‌های سلطه‌جویانه آمریکا و اسرائیل کمک شایانی خواهد کرد.»

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تمجید از مدیریت راهبردی ایران در نبرد اخیر، تصریح کرد: «ما حکمت ایران در اداره این میدان و پاسخ قاطع به تجاوزات و هدف قرار دادن منافع و پایگاه‌های متجاوزان را ارج می‌نهیم. پاسخ ایران در کنار انسجام داخلی و ایستادگی مردم، متجاوزان را وادار به توقف حملات و شکست اهداف آنان کرد.»

المشاط خاطرنشان کرد: «نبرد اخیر ثابت کرد که دوران تجاوزاتِ بدون هزینه به پایان رسیده و اراده ملت‌های آزاده قادر است معادلات بازدارنده‌ای را تحمیل کند که مانع از تعرض به کشور‌ها شود. اصرار جمهوری اسلامی ایران بر تثبیت «وحدت میدان‌ها»، در نهایت منجر به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان شد.»

او با بیان اینکه «دشمن تنها زبان زور را می‌فهمد»، تأکید کرد: «سیاست‌های تسلیم، نتیجه‌ای جز افزایش تجاوزات و باج‌خواهی در بر نخواهد داشت؛ چرا که دشمن به هیچ عهد، میثاق و توافقی پایبند نیست مگر به میزانی که توازن قوا او را به آن وادار سازد.»

المشاط در پایان بیانیه خود تصریح کرد: «مرحله پیش رو نیازمند هوشیاری بیشتر، تثبیت دستاوردها، صیانت از حقوق و تمسک به وحدت میدان‌هاست. پیروزی ایران دریچه‌ای برای وحدت، تلاحم و هم‌افزایی ملت‌های منطقه گشوده است تا از بی‌ثبات‌سازی و سلطه‌گری دشمن جلوگیری کنند. بر همین اساس، دولت‌های اسلامی باید از این فرصت برای پل‌سازی، اعتمادسازی متقابل و حرکت بر پایه احترامی که خیر و صلاح همگان را تأمین می‌کند، بهره‌مند شوند.»