تارنمای تنکر ترکز بامداد چهارشنبه گزارش داد، دو ابرنفتکش ایران که مجموعا حامل ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام هستند، از محاصره آمریکا عبور کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تنکر ترکرز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طبق داده‌های سامانه شناسایی خودکار (AIS) که ۱۵ ژوئیه (۲۵ خرداد) با تصاویر ماهواره‌ای تطبیق دادیم، دستکم دو ابرنفتکش شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) به نام‌های دیونا و هیرو۲ با مجموعا ۳.۸ میلیون بشکه نفت از حیطه محاصره دریایی آمریکا خارج شدند.

این تارنمای مدعی شد: این اولین صادرات نفت خام ایران در دو ماه اخیر است.

تنکر ترکز افزود: همچنین می‌توانیم ببینیم که کشتی استریم شرکت ملی نفتکش ایران از منطقه اختصاصی اقتصادی پاکستان به سمت خط محاصره نزدیک می‌شود.

این تارنما ادعا کرد که استریم «در هفت هفته گذشته منتظر ورود به ایران» بود.