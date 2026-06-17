دیوان عالی رژیم صهیونیستی درخواست تجدیدنظر«حسام ابوصفیه» مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه را رد و حکم تمدید بازداشت او را برای دست‌کم چهار ماه دیگر صادر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که ابوصفیه از زمان بازداشت در جریان یورش نیرو‌های اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان، بیش از یک سال و نیم است که در سلول انفرادی به سر می‌برد.

هاآرتص همچنین نوشت که تاکنون هیچ کیفرخواست رسمی علیه مدیر بیمارستان کمال عدوان صادر نشده است.

دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه، از جمله اسرای فلسطینی بود که قرار بود در چارچوب توافق آتش‌بس اخیر آزاد شود.

او در جریان جنگ بازداشت شد و با وجود شرایط سخت، از ترک بیمارستان خودداری کرد و حتی پس از بمباران این مرکز، در کنار بیمارانش باقی ماند؛ در حالی که پسرش ابراهیم در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) به شهادت رسید.