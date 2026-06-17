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معاون رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم تهران – واشنگتن را یک توافق صلح منطقهای خواند که شامل کشورهای خلیج فارس نیز خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون رئیسجمهوری آمریکا یادداشت تفاهم تهران – واشنگتن را یک توافق صلح منطقهای توصیف کرد. جیدی ونس گفت: این توافق کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و لبنان را نیز شامل میشود.
معاون ترامپ ادعا کرد: ایران تنها در صورتی از مزایای این توافق بهرهمند خواهید شد که رفتار خود را تغییر دهید.
ونس گفت: برخی میگویند، شما دارید به ایران پول میدهید. اما اینطور نیست. ما میگوییم اگر ایرانیها رفتار خود را تغییر دهند، اجازه خواهیم داد برخی کشورهای دیگر در بازسازی ایران سرمایهگذاری کنند و به ایجاد رفاه برای مردم این کشور کمک کنند.
معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: اگر ایران در حال تامین مالی حزبالله باشد، ما اجازه نخواهیم داد داراییهای آزادشده به سمت ایران سرازیر شوند.
معاون ترامپ با اشاره به سیاستهای دولت آمریکا درباره جنگ با ایران هم گفت واشنگتن قرار نبود در باتلاقی گرفتار شود که بسیاری درباره آن هشدار میدادند، زیرا ترامپ، جورج دبلیو بوش نیست.
اظهارات ونس چند ساعت پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد مرحله بعدی مذاکرات با ایران از گفتوگوهایی که به توافق کنونی منجر شد «آسانتر» خواهد بود؛ اظهارنظری که نشاندهنده خوشبینی او نسبت به روند پیشرو، با وجود ابهامهای باقیمانده درباره جزئیات توافق، است.