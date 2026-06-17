نتایج نظرسنجی جدید شبکه کان رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد: در صورت برگزاری انتخابات در وضع کنونی، احزاب مخالف کابینه نتانیاهو ۶۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست خواهند آورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این نظرسنجی، حزب گادی آیزنکوت با جهش به ۲۱ کرسی فاصله خود را با نفتالی بنت نخست وزیر اسبق که به ۱۷ کرسی تنزل یافته، افزایش داده، در حالی که ائتلاف حاکم به سرکردگی نتانیاهو نیز یک کرسی دیگر را نیز از دست داده است.

بر اساس این نظرسنجی احزاب «اردوگاه نتانیاهو» در مجموع ۵۲ کرسی و احزاب «اردوگاه مخالف نتانیاهو» در مجموع ۶۸ کرسی کسب می‌کنند.

تحلیلگران پیش بینی کردند که درگیری لفظی ترامپ و نتانیاهو در هفته گذشته و نیز شکست رژیم صهیونیستی در جبهه لبنان و ایران زندگی سیاسی نخست وزیر کنونی این رژیم را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.

در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی یکشنبه این هفته تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی هفته گذشته به بنیامین نتانیاهو اهانت کرده و به احتمال زیاد این موضوع بر انتخابات آینده در اراضی اشغالی تأثیر خواهد گذاشت.

بر اساس گزارش دوشنبه هفته گذشته آکسیوس که به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع مطلع از جزئیات تماس منتشر شد، ترامپ در این گفت‌و‌گو نتانیاهو را «دیوانه» و ناسپاس خواند.

همچنین گفته می‌شود ترامپ مانع اجرای طرح رژیم صهیونیستی برای حمله به بیروت شده است.

یک مقام آمریکایی در این باره به آکسیوس گفت که ترامپ به نتانیاهو گفت که عملی کردن تهدید حمله به پایتخت لبنان، بیش از پیش موجب انزوای رژیم صهیونیستی در سطح جهانی خواهد شد.

دو منبع آگاه نیز گفته بودند که ترامپ در این تماس گفته بود که از نتانیاهو در پرونده فسادش حمایت کرده و به نوعی مانع زندانی شدن او شده است.

به گفته یکی از منابع، ترامپ خطاب به نتانیاهو گفت:تو دیوانه شده‌ای. اگر من نبودم الان در زندان بودی. من دارم تو را نجات می‌دهم. حالا همه از تو متنفرند. همه به خاطر این اتفاقات از اسرائیل متنفر شده‌اند.

منبع دیگری نیز گفت که ترامپ در بخشی از تماس با عصبانیت فریاد زده: «داری چه غلطی می‌کنی؟»

قرار است انتخابات پارلمانی (کنست) در سرزمین های اشغالی ۲۰ اکتبر (آبان ماه) برگزار شود.

مخالفان و رقیبان نتانیاهو تلاش دارند به حضور بیش از یک دهه او در حکومت پایان دهند.