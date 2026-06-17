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چین به تحریمهای انگلیس علیه روسیه که چند نهاد چینی را نیز شامل شده است، اعتراض کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارت چین در انگلیس در بیانیهای این تحریمها را «اشتباه» خواند و از لندن خواست که آن را اصلاح کند.
این سفارتخانه خواستار لغو این تحریمها شد و تاکید کرد که پکن اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع شرکتهای خود اتخاذ خواهد کرد.
سفارت چین در انگلیس اعلام کرد: چین در مورد بحران اوکراین همواره از گفتوگوهای صلح و کنترل سختگیرانه صادرات کالاهای دارای مصرف دوگانه حمایت کرده است. همکاری و مبادلات عادی چین و روسیه نباید مختل شده یا تحت تاثیر قرار بگیرد.
بسته تحریمهای جدید انگلیس که روز سهشنبه اعلام شد، ناوگان «سایه» کشتیهای و شبکههای مالی روسیه و همچنین تامینکنندگان تجهیزات نظامی حیاتی روسیه در چین، تایلند و ترکیه را هدف قرار داد.
افزون بر این، آژانس ملی جرم انگلیس ناخدای نفتکش منتسب به روسیه را که در جریان عملیات نظامی لندن در کانال مانش توقیف شد، به نقض مقررات تحریمی انگلیس علیه روسیه متهم کرد.
آژانس ملی جرم انگلیس دوشنبه شب اعلام کرد آجی پانت ۳۸ ساله، تبعه هند و ناخدای نفتکش «اسمیرتوس»، با مجوز دادستانی به نقض تحریمهای انگلیس علیه روسیه متهم شده است.
بر اساس بیانیه این نهاد، پانت همچنین به تأمین یا تحویل مستقیم یا غیرمستقیم نفت یا فرآوردههای نفتی ممنوعه از روسیه به یک کشور ثالث در ماه ژوئن ۲۰۲۶ متهم شده است.
این نفتکش بامداد یکشنبه در کانال مانش و در نخستین عملیات مستقل انگلیس علیه یک شناور منتسب به ناوگان سایه روسیه توقیف شد. بر اساس گزارش وزارت دفاع انگلیس، کماندوهای تفنگداران دریایی و افسران آژانس ملی جرم در عملیاتی ۶ ساعته وارد کشتی شدند و کنترل آن را در اختیار گرفتند.