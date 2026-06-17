روادید مهدی ترابی صادر شد
مهدی ترابی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران روادید ورود به آمریکا را دریافت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در پی انقضای روادید «یک بار ورود» مهدی ترابی به آمریکا، با اقدامات انجام گرفته از سوی فدراسیون فوتبال و هماهنگی با فیفا، این بازیکن امروز روادید «چند بار ورود» خود را دریافت کرد.
ترابی با دریافت این روادید مشکلی برای همراهی تیم ملی فوتبال در بازیهای پیش رو ندارد و میتواند تیم ایران را همراهی کند.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازیاش در جام جهانی ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد به مصاف بلژیک میرود.