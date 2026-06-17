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سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: همه زیرساختها و آمادگیهای لازم برای برگزاری انتخابات در وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها فراهم است و در صورت نهایی شدن توافق در روز جمعه و ابلاغ مراجع ذیصلاح، انتخابات در نخستین فرصت ممکن برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفتگوی ویژه خبری امشب با اشاره به برگزاری نشست سراسری مدیران کشور اظهار کرد: روز گذشته نشستی کمنظیر با حضور بیش از چهار هزار نفر از مدیران مجموعه وزارت کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنان برگزار شد که از حدود ۷۰۰ نقطه کشور به صورت برخط در آن مشارکت داشتند.متن این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: برنامه تاخیرش به خاطر همین بود که رئیس جمهور یک نشست مفصلی داشتند با استانداران فرمانداران و بخشداران و شهرداران و اعضای هیئت دولت یک نشست طولانی و مفصلی بود به اسم حکمرانی هم افزا یک مقدار راجع به این نشست برای ما بفرمایید و اینکه دولت چهاردهم مفصلا میبینیم که رئیس جمهور با استانداران تعاملاتش تعاملات شاید بشود گفت نسبت به قبل با دولتهای قبل یک مقدار متفاوتتر است بفرمایید که یک خورده از این نشستی که تصاویرش را هم بینندگان شبکه خبر دیدند چندی قبل؟
زینی وند: همانطور که شما اشاره کردید و تلویزیون هم مفصل پخش کرد ما دیروز یک نشست تقریبا بی نظیر برگزار کردیم باحضور بیش از چهار هزار نفر از مدیران کشور مدیران مجموعه وزارت کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران و معاونین آنها، در حدود هفتصد نقطه از کشور در سراسر کشور همکاران ما به این جلسه متصل بودند و آقای رئیس جمهور مستقیما با بخشداران و فرمانداران و برخی از شهرداران در سراسر کشور صحبت فرمودند خودشان، اکثر اعضای موثر دولت در جلسه حضور داشتند یک جلسه بسیار هم افزا و مهم بود، از نوع خودش جلسه بی نظیری بود و آغاز یک روندی در هم افزایی بین مدیران سراسر کشور بود، حدود چهار ساعت جلسه بسیار مهمی بود، آقای رئیس جمهور مستقیما با بخشدار خارک صحبت کرد، با برخی از فرمانداران زند و شهرهای شهرستان خراسان رضوی صحبت کردند و در جاهای مختلف، فرماندار میناب مفصل گزارشی داد به لحاظ آن فاجعه ضد بشری که برای دانش آموزان عزیز ما در آنجا افتاد و همانجا هم ما گفتیم که با این واقعه میناب جان دل ایرانیان بیشتر شد و البته آن جنایت لکه ننگی بر پیشانی دشمنان شرور ما در تاریخ، همانگونه که شما اشاره کردید آقای رئیس جمهور به درستی اهمیت مدیران محلی را درک کرده و استانداران را به عنوان کابینه دوم مورد توجه قرار داده، به تعبیر رهبر شهیدمان در آخرین جلسه که باز از جلسات استثنائی بود که ما قبل از جنگ دوازده روزه با فاصله خیلی کمی قبل از جنگ دوازده روزه اگر اشتباه نکنم هفت خرداد ماه سال گذشته استانداران به همراه معاونین و وزیر محترم کشور در خدمت رهبر شهیدمان رسیدیم و صحبتهای تاریخی و به یادماندنی داشتند و یکی از صحبتهای مهمشان این بود که استانداران مدیر همه جانبه استانها هستند، فرمانداران هم مدیر همه جانبه شهرستان و بخشداران هم مدیر همه جانبه آن بخش هستند، بنابراین با توجه به اهمیتی که این مدیران محلی و این کابینه دوم در اداره امور کشور دارند آقای رئیس جمهور تقریبا فکر میکنم غیر از یک جلسه بقیه جلسات استانداران را مفصل هم خودشان تشریف آوردند و هم وزرا به تناسب دستور کاری که ما داشتیم و یک هم افزایی بسیار مهم در مجموعه دولت تا پایینترین سطوح مدیران محلی که بخشداران ما باشند و حتی دهیاران ما و شهرداران ما الحمدلله شکل گرفته، این جلسه را که گذاشتیم به دلیل این بود که آقای رئیس جمهور با توجه به شعار وفاق ملی که داده به نظرم همه اذعان دارند که در بین ارکان مختلف کشور، ارکان مختلف حکمرانی در کشور یک توافق سازی و یک توافق انجام داده، یک هم افزایی انجام داده، در زمان رهبری شهید با هماهنگی و ذیل راهبردها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و در دوران رهبری جدیدمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای باز هم در یک هم افزایی که دیروز هم مفصل در این زمینه صحبت کردند، یک هم افزایی در ارکان سطوح بالای حکومت ایجاد کرده و این هم افزایی را برای اجرایی نمودن به سطح مدیران محلی دارد در واقع گسترش میدهد، بنابراین هم توافق در سطوح عالی فراقوهای بین ارکان مختلف حاکمیت و هم، هم افزایی در بین ارکان دولت خصوصا در سطح مدیران محلی، ما میدانیم که رضایتمندی مردم باید اثرش در محلات، در روستاها، در شهرها، در سفره مردم، در اقدامات دولت صورت بگیرد، این اقدامات هم به وسیله فرماندار، بخشدار، دهیار، شهردار و همکارانشان مجموعه مدیران دولتی که زیرمجموعه استانداران و فرمانداران حساب میشوند و در ساختار کشور همکار فرمانداران و استانداران ما حساب میشوند این هم افزایی بین آنها که صورت بگیرد امور مردم خیلی پیشبرد بیشتری دارند، سیاستهای راهبردی نظام بهتر اجرایی میشود، گفتمان واحد بهتر عملیاتی میشود و اولویتهای دولت که من در ادامه به آنها اشاره میکنم که در این جلسه هم بود اینها هم مورد توجه قرار میگیرد، بنابراین جلسه خیلی خوبی بود، اثری که ما در سطح کشور دیدیم اثر بسیار مثبتی بود، آقای رئیس جمهور بعد از این جنگها و بعد از این یک سال بسیار سخت و تاریخی خداقوت گفت و باعث انرژی و به اصطلاح نیروی بیشتر برای خدمت بیشتر به مردم در بین همکاران ما گردید.
سوال: تا در بحث همین تعاملات و همکاری و هم افزایی با استانداران هستیم یعنی رئیس جمهور و هیئت دولت و استانداران و مدیران محلی این نکته را باید ببینیم که در دوران جنگ هم با تفویض اختیاراتی که شد به خصوص در حوزه استانهای مرزی خیلی توانست کمک کننده باشد برای اینکه چالشهایی که ممکن بود به وجود بیاید برطرف شود، یک خورده از این تعاملات در استانهای مرزی مشخصا با توجه به واردات کالاهای اساسی و اینها بفرمایید؟
زینی وند: یکی از آفتهای جدی در مدیریت کشور ما در همه دولتها تمرکزگرایی است اینکه یک استانداری یک مدیر محلی برای اخذ نظر یک کارشناسی که محترم هم هست آن کارشناس سر جای خودش در یک وزارتخانه دیگر، باید بعضی وقتها سالها، ماهها و چند روز طول بکشد که یک تیک در سامانه اش زده شود، یک امضایی گرفته شود، این چند تا مشکل ایجاد میکند، هم کارهای مردم را معطل میکند و هم تمرکز امور در یک جا باعث ایجاد فساد و غیرشفاف بودن امور میشود، آقای رئیس جمهور باز به دلیل اینکه خودش در استانها کار کرده هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوده و هم سالها نماینده بوده البته همه دولتها واقعا تلاش کردند که این اختیارات واگذار شود در برخی از دولتها هم توفیقاتی حاصل شد، اما آقای رئیس جمهور، چون خودش عملیاتی بود و در استانها کار کرده بود و کاملا با گره کاری مردم در سیستم اداری و این سیستم اداری پیچیده تمرکزگرای ما آشنا بود، جدیت به خرج داد و خصوصا در این فضای جنگی که به وجود آمد تفویض اختیار واقعی انجام داد، مسئولیت پذیرفت و بسیار گره گشا بود، الان در همین جلسه دیروز استاندار سیستان و بلوچستان که گزارش میداد میگفت که من برخی از کالاهای ضروری مثل برنج در سایر استانها مثلا یازده تا استان، بعضا هجده استان، مثلا بخشی از برنج مورد نیازشان از سیستان و بلوچستان وارد شده در یکی دیگر از استانهای ما بخش عمدهای از حبوبات کشور آذربایجان غربی اگر اشتباه نکنم وارد شد، در اردبیل ما مثلاٌ خوراک دام فرض کنید در یکی از مثلا استاندار قزوین همین دو سه روز پیش تشریف آورده بودند و گزارشی دادند میگفت که من آمدهام کل نیازمندیهای صنایع مان را دسته بندی کردهام و هیئتهایی دارند میروند به استانهای دیگر و کشورهای دیگر و اینها نیازمندیهای استان را دارند تامین میکنند، این اگر تفویض اختیار نبود خیلی از مسائل مردم روی زمین میماند، بنابراین این تفویض اختیار و این توجهی که رئیس جمهور به مدیریت استانها دارد بسیار موضوع کلیدی و مهمی هم در پیشرفت و توسعه، هم در پیشبرد امور مردم و هم در گره گشایی و تسریع در کارها در فضای جنگی و بحران است، من این خاطره را هم عرض کنم از همان دیداری که توفیق داشتیم خدمت رهبر شهیدمان باشیم ایشان فرمودند حالا من نقل به مضمون میگویم ایشان فرمودند که سالها است که دارد تلاش میشود که اختیارات به استانها واگذار شود و ضروری است، اما در عمل مقاومت وجود دارد و واگذار نمیشود آقای رئیس جمهور در این دوره خیلی از اختیارات را واگذار کرده و من از همین جا هم خواهشم از سایر دستگاهها مثل دستگاههای نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که در این زمینه با دولت همراهی کنند این یکی از مسائلی است که میتواند خیلی از مسائل کشور را حل و فصل کند.
سوال: راجع به جنگ و اتفاقات جنگ داریم صحبت میکنیم یک خرده برویم در فضای تفاهم نامه هم یک سوال بپرسم و بعد برویم سراغ باقی سوالها دیدیم که در هماهنگی که وزارت کشور با وزارت امور خارجه داشت کانالهای دیپلماتیکی وجود داشت و وزیر کشور دیدارهایی را داشت با همتای پاکستانی خود این را بفرمایید قدری جزئیتر که چه اتفاقاتی افتاد و چقدر کمک کرد به مسیری که امروز در تفاهم نامه شاهدش هستیم؟
زینی وند: البته وزارت کشور در واقع مسئول پرونده جنگ و مذاکرات با طرف آمریکایی وزارت امور خارجه است و رئیس تیم مذاکره کننده هم با تصمیم شورای امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف هستند و این نقش را هم در هماهنگی با ارکان نظام و ذیل نظر مقام معظم رهبری به خوبی دارند انجام میدهند و امیدواریم که پیروزیهایی که مردم ما در خیابانها و در پشتیبانیای که از رزمندگان ما در میدان جنگ کردند در میدان دیپلماسی تصویب شود که این اتفاق هم الحمدلله در حال رخ دادن است ما در این وسط، چون کشور دوست و برادر ما پاکستان میانجی بود در ساختار حکمرانی در پاکستان هم بالاخره جناب آقای عاصم منیر در واقع نقشی ایفا کرد و فرمانده ارتششان است که در آنجا در ساختار قدرتشان جایگاه اساسی دارد و از طرفی وزیر کشور پاکستان جناب آقای نقوی که خیلی علاقهمند به ایران هم هست و ما هم رابطه خوبی به عنوان وزارت کشور وزیر ما آقای دکتر مومنی رابطه رفاقت دیرینهای با ایشان دارد و ایشان هم در ساختار آنجا و در ارتباطی که با شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان دارد برخی از پیغامها را خود پاکستان به آقای نقوی قاعدتا واگذار کرده بود تبادل پیامها بین جمهوری اسلامی، طبیعتا همتای ایشان آقای مومنی بود، با هماهنگی وزارت خارجه نقش خوبی ایفا شد و در تسهیل این تبادل پیامها و رفت و آمدها نقش خوبی ایفا کردند. البته وزیر کشور در ساختار جمهوری اسلامی هم رئیس شورای امنیت کشورست و هم عضو موثر شورای عالی امنیت ملی است و خودش هم قاعدتا در این حوزهها نقش دارد، بنابراین این موضوع باعث شد که وزارت کشور هم در این حوزه، در حوزه تسهیل گری در تبادل پیامها و روابطی که آقای وزیر کشور ما با مسئولین پاکستانی داشت الحمدالله نقش موثری را در همیاری و هم افزایی با رئیس تیم مذاکره کننده وزارت خارجه انجام دهد.
سوال: با توجه به این که تفاهم نامه پایان درگیری در همه جبهه ها، خبرهایی بود از وزارت کشور انتخابات که ۱۱ اردیبهشت قرار بود برگزار شد و با اتفاقات جنگ عقب افتاد و خبرهایی آمد برنامه وزارت کشور این است که ۴۵ روز تا ۶۰ روز بعد از پایان جنگ انتخابات را از سر بگیرید و انجام دهید، آخرین خبرها را از این حوزه بفرمایید؟سوال: با توجه به این که تفاهم نامه پایان درگیری در همه جبهه ها، خبرهایی بود از وزارت کشور انتخابات که ۱۱ اردیبهشت قرار بود برگزار شد و با اتفاقات جنگ عقب افتاد و خبرهایی آمد برنامه وزارت کشور این است که ۴۵ روز تا ۶۰ روز بعد از پایان جنگ انتخابات را از سر بگیرید و انجام دهید، آخرین خبرها را از این حوزه بفرمایید؟
زینی وند: همان جور که مردم عزیز استحضار دارند و در تلویزیون تشریح کردم و ستاد انتخابات هم بیانیه داد به دلایلی که توافق بود و اجماع نظر بود و تصمیم درستی هم بود در آن زمان جنگ برای حفظ انسجام و این که مردم حواس شان به انسجام و حفظ کشور در شرایط جنگی باشد، تصمیم گرفته شد انتخابات در شرایط جنگی با تصویب شورای عالی امنیت ملی به تعویق بیافتد، آن مصوبه این است که پس از پایان رسمی جنگ دو ماه بعد انتخابات برگزار کنیم.
اکثر فرآیند انتخابات را انجام دادیم، الان هم ما و هم هیئت نظارت در مجلس شورای اسلامی، هم شورای نگهبان، هم استانها، فرمانداریها و استانداریها، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات وجود دارد، ما هم داریم پیگیری میکنیم که اگر این تفاهم، ان شاءالله روز جمعه به سرانجام رسید و رسما امضا شد، در آن فاصله شصت روزه ما نظرمان این است که بتوانیم ان شاءالله انتخابات را برگزار کنیم.
البته این منوط است به آمادگی ماست ولی این منوط است به بررسی بیشتر و تصمیم گیری نهادهای بالادستی، اما به مردم عزیزمان این اطمینان را بدهم که در اولین فرصت، که امکانش باشد و امیدواریم که به زودی هم این فرصت ابلاغ شود و تقویم جدید انتخابات اعلام شود، مطمئن باشید که در اولین فرصت همه ما در صدد هستیم که انتخابات را برگزار کنیم و دوره جدید شوراها با انرژی مضاعفی کار را آغاز کنند.
سوال: به لحاظ زیرساختی و آمادگی در وزارت کشور، استانداران و استانها به لحاظ سراسری این آمادگی فنی وجود دارد؟
زینی وند: همه کارها را انجام داده بودیم حتی برای ۱۱ اردیبهشت که تاریخ برگزاری انتخابات هم آمادگی کامل داشتیم، الان تمام اقلام انتخابات توزیع شده، کاندیداها کد انتخاباتی گرفتند، احزاب که در تهران قرارست لیست دهند، تعیین شدند، خیلی از آنها لیستهای شان را در اختیار ما گذاشتند.
آمادگی کامل در بین ارکان انتخابات از نظارت تا اجرا وجود دارد، این هفته با هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و با دوستان شورای نگهبان هم جلسه گذاشتیم، هم تعامل کردیم، آنها هم آمادگی دارند و امیدواریم که بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص که خیلی طولانی هم نباشد، در آینده نزدیک بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم.
سوال: تغییری درساختاری، در ثبت نام، تایید صلاحیت و فرآیندها تغییراتی دارید یا آن چیزی که تا الان مشخص شده است؟
زینی وند: ثبت نام الکترونیکی بود که با موفقیت در میانه جنگ انجام دادیم این نشان دهنده زیرساختهای قدرتمند و آماده کشورست، همان قدر که زیرساخت سیاسی این قدر قدرتمندست و حتی شخص اول مملکت رهبری با این عظمت، رهبر دینی و رهبر کشور را شهید میکنند و اخلالی در کشور ایجاد نمیشود، همه فرمانداران شهید میشوند، فرماندهان ما شهید میشوند و اخلالی ایجاد نمیشود، در جلسهای که دیروز گذاشتیم حدود ۴ ساعت، حدود ۴ هزار نفر در ۷۰۰ نقطه کشور متصل بودند با رئیس جمهور و هیئت دولت صحبت کردیم و آمادگی کامل داریم و زیرساختها وجود دارد و امیدواریم تقریبا امکان این که ۴۰ تا ۵۰ درصد انتخابات را همین امروز برگزار کنیم، الکترونیکی برگزار کنیم، هم است ولی تلاش میکنیم با توجه به این که در بازه سه ماه یا دو ماهه آینده برگزار کنیم درصدد هستیم که مقدماتش فراهم شده براساس قولی که دادیم علی رغم دو تا جنگ سنگین، قضایای دی ماه که اتفاق افتاد و به آن سنگینی و هم در وسط اینها انتخابات را پیش بردیم، امیدواریم در کل ۷۰ هزار شعبه سراسرکشور انتخابات را تمام الکترونیک برگزار کنیم.
سوال: این فاصله دوماهه چیست، فرصت تبلیغاتی بیشترست، یا سوال قبلیام که قرارست در فرآیند ثبت نام تغییری ایجاد شود؟
زینی وند: ثبت نامها انجام شده و کاندیداها کد دریافت کردند، این دوماه فرصتی باشد، فضا انتخاباتی باشد و از این فضاهای جنگ فاصله بگیریم و بحث تبلیغات و تقویم زمانبندی دهیم و حداکثر زمان را میتوانیم در یک ماه هم برگزار کنیم.
ولی حداکثر زمان در نظر گرفتیم که مردم بتوانند گروههای سیاسی بتوانند خودشان را تبلیغ کنند، برنامههای شان بدهند که مردم بیشتر توجه کنند.
سوال: بحث مراسم رهبر شهید برای این وزارت کشور چه اقدامات و برنامههایی دارد، تقویم زمانی منتشر شده و بیانیهها منتشر شده و تقریبا مشخص است که چه اتفاقی میافتد ولی جزئیات بیشتری دارید که برای بینندگان بفرمایید؟
زینی وند: کارها خیلی خوب پیش میرود، ستاد ملی شکل گرفته است به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور، وزارت کشور نقش محوری دارد، هماهنگیها و دبیرخانه این ستاد به مسئولیت معاون امنیت وزیر کشور آقای پورجمشیدیان است و کار دارد به نحو احسن انجام میشود.
همه کارها متولی لازم را دارند، سخنگو دارد، مسئول مربوطه به موقع اطلاع رسانی میکند، اما در این حد بگویم که همه کشور پای کار این رخداد بسیار مهم و تاریخی هستند.
ما پیش بینی میکنیم که یک بدرقه تاریخی در کل دنیا شاید یک بدرقه تاریخی صورت بگیرد، همان گونه که بدرقه تاریخی از امام عزیز و راحل مان صورت گرفت.
الان آن روزی که امام تشییع شد، جمعیت ما مثلا حدود ۴۵ میلیون نفر، امروز جمعیت ما حدود ۹۰ میلیون نفرست، پیش بینی میکنیم که گرایشهای مردم، نظرات مردم که اخذ شده همین است و تازه داریم جوری تدبیر میکنیم که بلکه بتوانیم مردم قانع کنیم که کمتر هم موج جمعیت، چون پیش بینی میکنیم که موج جمعیت بالا باشد، در استانها تدبیر میشود که مراسمات دیگری برگزار شود، ستاد تشییع تشکیل شده، مسئول و سخنگو دارد ولی وزارت کشور نقش اساسی وهماهنگ کننده دارد و کارش را به نحو احسن انجام میدهد.
سوال: جمع بندی با توجه به این که بیش از صد شب است که مردم در خیابانها هستند و یک سرمایه اجتماعی عظیمی ایجاد شده، به طور کلی دولت چه برنامهای برای حفظ وحدت دارد، چه برنامهای برای حفظ این انسجام دارد و چه کاری انجام میدهد؟
زینی وند: سوال خیلی مهمی است همه پیروزیهایی که در صحنه نبرد به دست آوردیم، قدرتی که ایران به نمایش گذاشت و همه زحماتی که مردم دارد به چهار ماه میرسد، حدودا دارد به چهار ماه میرسد که مردم در خیابان هستند و دارند پشتیبانی میکنند یک انسجام بی نظیر درکشور ایجاد شده است.
به برکت خون شهدای مان خصوصا رهبر شهیدمان، این مردم آمدند و به تعبیر خود رهبر شهیدمان مبعوث شدند، یک رخداد بسیار تاریخی است، همه اقشار مردم و همه
گرایش و همه اقوام هستند، ما این انسجام را وظیفه داریم که حفظ کنیم، سیاست دولت، نظام جمهوری اسلامی و رهبری عزیز در بیانیههایی که اعلام کردند ذیل آنها این سیاست انسجام نباید خدشه در آن وارد شود.
ما به عنوان وزارت کشور تمام تلاش مان و استانداران و فرمانداران و زیر مجموعه مان این کارها را انجام میدهند که این انسجام به نحو احسن حفظ شود، ولی سیاست وفاق دولت از روز آغاز به کارش ایجاد شده، با انتصابات و رفتاری که داشته، شعار اصلی ما این بوده که ما وزیر کشور، وزارت کشور، رئیس جمهور، دولت و کابینه همه ۹۰ میلیون ایرانی هستیم و به این پایبند بودیم، سیاست رهبر شهیدمان این بوده و سیاست رهبر عزیزمان این است؛ بنابراین یک خواهش هم دارم از همه همکاران خودمان و از همه سیاسیون به تناسب وظیفهای که داریم به عنوان وزارت کشور، این است که به این انسجام پایبند باشند، یک نکته کلیدی هم وجود دارد همه مسئولین، کسانی که مسئول هستند در جمهوری اسلامی در همه قوا و همه ارکان، تریبون که دست مان میآید، اول خودم را میگویم، استانداران، فرمانداران را میگویم، ما وقتی که مسئولیت میگیریم، تابع سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و راهبردهای دولتی هستیم که در آن کار میکنیم.
پذیرفتیم که دریک دولت و یک نظام کار کنیم هرچه که سیاست رسمی دولت باشد باید ما مجری آن باشیم، البته مردم دیدگاههای مختلف دارند، ۹۰ میلیون ایرانی ممکن است ۹۰ میلیون دیدگاه جزئی نسبت به مسائل شخصی خودشان داشته باشند این ظرفیت ایران است که نظرات مختلف باشد، اما این که من معاون وزیر کشور یا استاندار ما در تریبون، در تریبون رسمی که مال نظام جمهوری اسلامی است صحبتی بکند که این صحبت باعث خط کشی بین مردم شود، این به نظر جفای به آن مسئولیت و جفای به نظامی است که ماداریم حقوق از آن میگیریم، بنابراین سیاست قطعی حفظ انسجام است، دفاع از رزمندگان است، دفاع از حضور مردم در خیابان هاست و دفاع تمام قد از دیپلماتهای ما و تیم مذاکره کننده است که من تا اطلاعاتی که شخص خودم دارم، اطمینان به مردم عزیزمان میدهم که هیچ اقدامی خارج از چارچوبها و سیاستهای نظام و تصمیماتی که نظام جمهوری اسلامی بگیرد، نه دولت پیگیری میکند، نه تیم مذاکره کننده.
سوال: نکتهای که مهم است جنگ به اتمام رسیده، حداقل این است که تفاهم نامه را میبینیم، هرچند هم نیروهای مسلح اعلام آمادگی کردند، هم وزارت امور خارجه کشور و همه ارکان کشور، بحث بازسازی مسئله مهمی است و با خسارتهای زیادی که در دوران جنگ متحمل شدیم، خیلی مورد اهمیت است، وزارت کشور برای این موضوع چکار میکند، کاری که وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت در بازسازی صنایع، وزارت خانههای مختلفی که کمک میکنند، وزارت نفت و جاهای دیگر، وزارت کشور با هماهنگی استانداران این کارها را پیش میبرید؟
زینی وند: دولت دربالاترین سطوح به ریاست معاون اول آقای عارف ستاد بازسازی جنگ را تشکیل داده و همه دولت وظیفه، وظایف شان مشخص شده، وزارت کشور و استانداران نقش برجستهای دارند، درکلانشهرها، شهرداران کلانشهرها بحث بازسازی شهرها و منازل آسیب دیده مردم را دارند، پیگیری میکنند و در شهرهای دیگر بنیاد مسکن با هماهنگی استانداریها این کارها انجام میدهد، اولویت دولت و تاکید رئیس جمهور بر این است که اولا زندگی شخصی مردم در اولویت قرار گیرد، اگر جایی اماکن دولتی مورد تعرض قرارگرفته و یک مکان شخصی مردم حتما مکان شخصی در اولویت است؛ بنابراین به خوبی دارد پیش میرود، استانداران ابتکاراتی به خرج دادند و منتظر اعتبارات دولتی نیستند، با کمک خیرین و گروههای مردمی و مجوزهایی که میدهند براساس تفویض اختیاری که زمینهها و جاهایی را دارند تبدیل میکنند و کارها پیش میرود، خیلی خوب پیش میرود و امیدواریم، البته حتما نقایصی وجود دارد و باید از مردم عذرخواهی کرد، ولی مردم عزیز اطمینان داشته باشند هم براساس تاکیدات رئیس جمهور و تاکیدات مکرر آقای وزیر کشور همه توان مدیران کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها و دهیاریها در مناطق جنگ زده درراستای ساماندهی و زندگی مردم و تمرکز بر بازسازی است.
سوال: یک مسئله دیگر که خیلی اهمیت دارد شاید خیلی صریح و جدی با وزارت کشور نباشد ولی از جهت هماهنگی با استانداران و وضعیتی که به لحاظ اقتصادی بر مردم وارد میشود این است که وزارت کشور با هماهنگی استانداران این رویهای که درجنگ بود و حذف یک سری بروکراسیها و کاغذ بازیها بود و سهل شدن کارها نسبت به شرایط جنگ بود، در شرایط پساجنگ چقدر ادامه دارد و همکاری که دولت با استانداران و بخشداران دارد وضعیت معیشتی خیلی وضعیت مطلوبی نباشد به لحاظ مولفههای اقتصادی چه برنامهای وجود دارد؟
زینی وند: هیچ دولت و هیچ نظام حکمرانی یک تجربه موفق را کنار نمیگذارد، به دلیل این تفویض اختیارات تجارب گرانبهایی به دست مان آمد و تسهیل گریهای بسیار زیادی صورت گرفت، ظرفیتهای کشور آزاد و مشخص شد، بعضی جاها ظرفیتهای کشور راحبس کرده بودیم، یک هو آزاد کردیم درزمان جنگ، یک دفعه دیدیم که یک نقشی که استاندار در یک منطقه مرزی انجام میدهد، از یک وزارت تخصصی که کارش همان است، پیشی میگیرد برای چه باید برگردیم به عقب، بنابراین ما درهمان زمان جنگ بخش نامه کردیم به استانداران که شما در قبال این تفویض اختیار تجارب موفقی که داشتید به ما بدهید، اینها را تجمیع کردیم، دیروز در جلسه با آقای رئیس جمهور مطرح شده، بنابراین نقایصش را برطرف میکنیم، اما پیگیریم که این تفویض اختیارات برای گره گشایی از کار مردم باقی بماند.