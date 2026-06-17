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سران گروه ۷ در بیانیه پایانی نشست فرانسه به بهانه حمایت از توافق ایران و آمریکا ادعا کردند: این توافق فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و مقابله با تهدیدهای منطقهای و موشکی ایجاد میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سران گروه هفت که در فرانسه گرد آمدهاند، در بیانیه پایانی از توافق ایران و آمریکا استقبال و برای مشارکت در اجرای آن اعلام آمادگی کردند.
سران هفت کشور عضو در بیانیه خود مدعی شدند: این توافق فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هر گونه سلاح هستهای و مقابله با تهدیدهای مرتبط با فعالیتهای منطقهای و بالستیک آن ایجاد میکند.
در این بیانیه همچنین از «توافقی دیپلماتیک، جامع و مستحکم» که مکمل یادداشت تفاهم آمریکایی ـ ایرانی باشد، حمایت شده و آمده است که مذاکرات درباره ایران باید تهدیدهای منطقهای را نیز مدنظر قرار دهد.
سران گروه هفت همچنین بر مفید بودن مشارکت شرکای منطقهای و بینالمللی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روند مذاکرات تأکید کردند.
این بیانیه همچنین مدعی شده؛ تردد در تنگه هرمز باید بدون مانع و بدون دریافت عوارض ادامه یابد و ابتکار دفاعی فرانسه و انگلیس میتواند به ازسرگیری کشتیرانی در این گذرگاه مهم دریایی کمک کند.
سران گروه هفت در بخش دیگری از بیانیه خود مدعی شدند که در لبنان از یک آتشبس فوری و قوی و تلاشها برای خلع سلاح حزبالله حمایت میکنند.
این بیانیه همچنین افزود: در غزه، ما تلاشهای بشردوستانه و بازسازی و اجرای سریع اقدامات سیاسی و امنیتی مربوطه را تسریع خواهیم کرد. ما خواستار پایان دادن به خشونت در کرانه باختری هستیم.