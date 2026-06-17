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تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی فوتبال فرانسه و سنگال از ساعت ۲۲:۳۰ سهشنبه به وقت ایران در نخستین دیدار خود از گروه I رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه مت لایف نیوجرسی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ به یک خروسها به پایان رسید.
شاگردان دیدیه دشان با احتیاط بیشتری در مقایسه با حریف آماده آفریقایی خود این بازی را آغاز کردند.
همین شرایط باعث شد که نیمه نخست خیلی موقعیتی روی دروازههای دو تیم خلق نشود و در حالت منصفانه شاید سنگال در یکی دو صحنه بهتر عمل کرد و میتوانست به گل برسد که البته این اتفاق نیفتاد.
در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و فرانسه متفاوتی در مقایسه با نیمه نخست دیدیم. ستارههای خط حمله فرانسه هرچقدر در نیمه نخست از دروازه سنگال دور بودند و نتوانستند موقعیت خاصی ایجاد کنند، در ۴۵ دقیقه دوم بازی شرایط تغییر کرد و شاهد همکاری و پاسهای زیاد رد و بدل شده بین امباپه، دمبله، دوئه و اولیسه بودیم. اولیسه مرد همهکاره فرانسه شده بود و بارها شاهد این بودیم که ستاره بایرنی فرانسویها همتیمیهایش را در موقعیت گل قرار میدهد.
بازی خوب شاگردان دشان در نیمه دوم سرانجام به ثمر نشست. در دقیقه ۶۶ اولیسه با یک پاس در عمق بین سه بازیکن سنگال، امباپه را صاحب توپ کرد که کاپیتان فرانسه قدر این موقعیت را به خوبی دانست و بدون حرکتی اضافه، توپ را به گوشه دروازه مندی فرستاد تا فرانسه مزد برتریاش در نیمه دوم را بگیرد.
در ادامه هم خروسها توانستند در دقیقه ۸۲ روی همان شیوهای که به گل اول رسیدند گلزنی کنند و این بار ربیو با یک پاس در عمق بارکولا که ۲ دقیقه بود به زمین آمده بود را صاحب توپ کرد و ضربه شماره ۱۲ فرانسه در گوشه دروازه سنگال قرار گرفت تا فرانسویها جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی در مهمترین بازی گروه I آغاز کنند.
در وقتهای اضافه هم سنگال یکی از گلهای خورده را جبران کرد. امبایه در دقیقه ۵+۹۰ روی یک ضدحمله سریع توانست دروازه فرانسه را باز کند. هرچند پس از این گل امباپه کاپیتان فرانسویها با یک شوت سنگین در دقیقه ۶+۹۰ گل دوم خودش و سوم فرانسه را به ثمر رساند.
در دقیقه ۶۰ بازی یک صحنه مشکوک به پنالتی روی امباپه به وجود آمد که فرانسویها معتقد به پنالتی بودند، اما فغانی که در ابتدا اعتقادی به خطا نداشت، پس از بازبینی صحنه با استفاده از VAR، تصمیم خودش را تأیید کرد و دستور به ادامه بازی داد.
کیلیانامباپه، ستاره ۲۷ ساله رئال مادرید، با زدن دو گل مقابل سنگال در نخستین بازی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶، به رکورد ۵۸ گل ملی رسید و بالاتر از اولیویه ژیرو برترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه شد.امباپه که از سال ۲۰۲۴ برای رئال مادرید بازی میکند، فصل گذشته ۴۲ گل در ۴۴ بازی به ثمر رساند و با این تیم قهرمان سوپرجام اسپانیا و جام بینقارهای شد. او با فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ قهرمان و در ۲۰۲۲ نایبقهرمان شده است.
مهاجم رئال مادرید همچنین سیزدهمین و چهاردهمین گل خود در جامهای جهانی را به ثمر رساند و از رکورد ۱۳ گل لیونل مسی بالاتر رفت.امباپه اکنون در این زمینه با گلزن افسانهای آلمان یعنی گرد مولر برابر است.
رونالدو نازاریو (۱۵ گل) و میروسلاو کلوزه (۱۶ گل) بالاتر ازامباپه قرار دارند.