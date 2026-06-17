به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین دیدار از گروه I جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و عراق از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد امروز (چهارشنبه) رودرروی هم قرار گرفتند که این مسابقه با پیروزی ۴ به یک یاران هالند در تیم نروژ به پایان رسید.

در حالی که بازی تا دقیقه ۲۹ با تساوی بدون گل در جریان بود، ارلینگ هالند در این دقیقه روی پاس در عرض بازیکن نروژ به خوبی خود را به توپ رساند و نخستین گلش را در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند تا نروژ با یک گل از حریف خود پیش بیفتد.

۱۰ دقیقه پس از این گل، ایمن حسین مهاجم بلند قامت عراق در دقیقه ۳۹ با یک ضربه سر دیدنی بالاتر از مدافعان نروژ دروازه این تیم را باز کرد و کار را به تساوی کشاند. این پایان کار نبود و هالند یک بار دیگر در دقیقه ۴۳ روی اشتباه فاحش مدافعان و دروازه‌بان عراق، توانست گل دوم خود و نروژ را به ثمر برساند.

در نیمه دوم هم نروژ در دقیقه ۷۶ روی یک ضربه کرنر توسط لئو اوستیگارد دروازه عراق را گشود و کریستیان تورستوت در دقیقه ۷+۹۰، چهارمین گل نروژ را وارد دروازه نماینده آسیا کرد. عراق با این نتیجه، نخستین شکست نمایندگان آسیا را در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم زد و شکست‌ناپذیری نمایندگان قاره کهن در این دوره شکسته شد. پیش از این کره جنوبی و استرالیا مقابل حریفان خود پیروز شدند و تیم‌های ژاپن، ایران و قطر در دیدار با رقبا به تساوی دست پیدا کرده بودند.

پی‌یر آتچو از کشور گابن قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و زید تحسین از عراق را با کارت زرد جریمه کرد.

پیش از این در نخستین بازی این گروه هم فرانسه با نتیجه ۳ بر یک سنگال را شکست داد. در این بازی کیلیان امباپه مانند هالند دو بار موفق به گلزنی شد.