هفته بیست‌ونهم لیگ یک فوتبال با پیروزی آریو اسلامشهر و شناورسازی قشم و یک تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیست‌ونهم رقابت‌های فوتبال لیگ آزادگان سه‌شنبه ۲۶ خرداد با برگزاری سه دیدار به پایان رسید که

نتایج بازی‌ها به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر صفر - صفر نود ارومیه

آریو اسلامشهر یک - صفر پالایش نفت بندرعباس

شناورسازی قشم یک - صفر داماش گیلان

نتایج بازی‌های دوشنبه:

هوادار یک - یک مس کرمان

مس سونگون یک - یک نساجی مازندران

فرد البرز یک - ۲ صنعت نفت آبادان

مس شهر بابک صفر - صفر بعثت کرمانشاه

پارس جنوبی جم صفر - صفر سایپا

نفت و گاز گچساران صفر - ۳ نیروی زمینی

در پایان این هفته، تیم نساجی مازندران با ۶۰ امتیاز همچنان صدرنشین است، مس شهر بابک با ۵۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و صنعت نفت آبادان با ۴۹ امتیاز در رتبه سوم جای دارد.

نود ارومیه با ۲۴ امتیاز در رده شانزدهم است، شهرداری نوشهر با ۲۴ امتیاز در رده هفدهم و داماش گیلان با ۱۳ امتیاز در قعر جدول است.