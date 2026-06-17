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هفته بیستونهم لیگ یک فوتبال با پیروزی آریو اسلامشهر و شناورسازی قشم و یک تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیستونهم رقابتهای فوتبال لیگ آزادگان سهشنبه ۲۶ خرداد با برگزاری سه دیدار به پایان رسید که
نتایج بازیها به شرح زیر است:
شهرداری نوشهر صفر - صفر نود ارومیه
آریو اسلامشهر یک - صفر پالایش نفت بندرعباس
شناورسازی قشم یک - صفر داماش گیلان
نتایج بازیهای دوشنبه:
هوادار یک - یک مس کرمان
مس سونگون یک - یک نساجی مازندران
فرد البرز یک - ۲ صنعت نفت آبادان
مس شهر بابک صفر - صفر بعثت کرمانشاه
پارس جنوبی جم صفر - صفر سایپا
نفت و گاز گچساران صفر - ۳ نیروی زمینی
در پایان این هفته، تیم نساجی مازندران با ۶۰ امتیاز همچنان صدرنشین است، مس شهر بابک با ۵۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و صنعت نفت آبادان با ۴۹ امتیاز در رتبه سوم جای دارد.
نود ارومیه با ۲۴ امتیاز در رده شانزدهم است، شهرداری نوشهر با ۲۴ امتیاز در رده هفدهم و داماش گیلان با ۱۳ امتیاز در قعر جدول است.