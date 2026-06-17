پخش زنده
امروز: -
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی برابر سنگال از عملکرد شاگردانش در نیمه دوم ابراز رضایت کرد و تغییر تاکتیکی در بازی را عامل مهم در این برتری دانست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فرانسه در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۳ به یک مقابل سنگال به پیروزی رسید.
دشان ۵۷ ساله پس از پایان بازی در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «این پیروزی واقعاً آرامشبخش است. در نیمه اول کمی محتاط و عصبی بودیم، بهخصوص که مقابل تیم قدرتمندی بازی میکردیم.»
سرمربی فرانسه سپس درباره تغییری که روند بازی را عوض کرد، توضیح داد: «وقتی با جابهجایی پست عثمان دمبله و مایکل اولیسه توانستیم آزادی عمل بیشتری در بازی پیدا کنیم، خیلی از مسائل تغییر کرد. خوشحالم این تغییر جواب داد.»
او همچنین به تأثیر تعویضهایش اشاره کرد و گفت: «بارکولا هم پس از ورودش به زمین به یک تهدید واقعی برای حریف تبدیل شد.»
گفتنی است ستاره پاریسنژرمن پس از ورود به زمین موفق شد گل دوم فرانسه را به ثمر برساند. دشان در ادامه افزود: «همیشه خوب است که بازی اول را با پیروزی پشت سر بگذاری. بهویژه در حضور این تعداد زیاد از هواداران فرانسوی. میدانم که بسیاری از آنها از راه دور آمدهاند و این سفر برایشان هزینه زیادی داشته است.»
او در پایان گفت: «این فقط نخستین بازی است، اما با این حال از این پیروزی لذت خواهیم برد.»
فرانسه در هفته دوم مرحله گروهی به مصاف عراق خواهد رفت و سپس در آخرین دیدار خود در این مرحله برابر نروژ قرار میگیرد.